Ottema schrijft Wielermeerdaagse op zijn naam

Tijdens de laatste etappe in De Wilp was een negende plek genoeg voor de Groninger om zijn gele trui definitief veilig te stellen. De dagzege ging naar Henk Bos die medevluchter Hartthijs de Vries op de eindstreep klopte. Björn Bakker werd derde in de daguitslag. In de laatste etappe stonden slechts 41 coureurs aan de start.

Slim rijden

Ottema reed berekenend en had in Stef Krul een ploegmaat die veel werk voor hem opknapte. In het eindklassent eindigde Mark Prinsen uit Heerenveen op de tweede plaats en was het brons voor Ronald Kruijer uit Donkerbroek.

