Expeditie Grunnen kleurt oranje

In de Burgemeester G. Barneveldstraat in Hoogkerk zijn ze helemaal in de sfeer voor de WK-finale van het vrouwenvoetbal. Overal hangen oranje vlaggetjes, spandoeken en er staat zelfs een springkussen. De hele buurt kijkt op groot scherm naar de spannende wedstrijd.

De picknickkleedjes van de Moi-campagne van RTV Noord zijn erg geliefd. Zelfs net over de grens van Groningen, in Zuidlaren werd er om een kleedje gevraagd. Laat het busje nou net in de buurt zijn!

Ook in Expeditie Grunnen:

- Brugwachters in Kropswolde

- Berend Botje in Zuidlaren

- Achtervolging in de Wildervanksterdallen

- Beregening op het land in Stadskanaal

- Countryfestival in Wagenborgen

- En nog veel meer

Expeditie Grunnen bekijk je hierboven of via uitzending gemist.



Wat is Expeditie Grunnen?

Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek!

Stuur ons een berichtje via de facebookpagina van Expeditie Grunnen en wie weet staan we bij jou voor de deur!

Bekijk hier eerdere uitzendingen van Expeditie Grunnen