Personeelstekort UMCG hardnekkig: meerdere operatiekamers blijven dicht

Het UMCG houdt de komende tijd meerdere operatiekamers gesloten. De noodmaatregel werd vorig jaar genomen en zou een half jaar duren maar het einde is nog niet in zicht.

Vorig jaar sloot het ziekenhuis vier van de 29 operatiekamers. Door een gebrek aan specialistisch personeel op het operatiecentrum werden operaties uitgesteld en moesten patiënten langer wachten. Ook het aantal bedden op de intensive care werd verminderd.

Pakket aan maatregelen niet voldoende

Om de problemen het hoofd te bieden trok het ziekenhuis een blik aan maatregelen open.

Bestaand personeel rond de operatiekamers kreeg een premie van 5000 euro als ze drie jaar zouden blijven. Tientallen parttime medewerkers van het operatiecentrum gingen extra uren werken. Er werd extra personeel aangetrokken en nieuw personeel opgeleid.

Maar ondanks alles heeft het ziekenhuis nog steeds te weinig personeel om op volle kracht te opereren.

Problemen groter dan gedacht

'De sterkte van de dip die we nu meemaken hebben we niet voorzien, misschien konden we het ook wel niet voorzien. Er gingen meer mensen met pensioen dan verwacht en we hadden een hogere uitstroom naar onder meer de ambulancezorg', zegt Peter Meyer. Hij is anesthesioloog en medisch hoofd van het operatiecentrum.

En dus zet het ziekenhuis alles op alles om bestaand personeel te behouden. Maar tegelijkertijd wordt er van hen zoveel van gevraagd, dat het UMCG er alles aan moet doen om de werkdruk niet uit de hand te laten lopen. Een dunne lijn die moet worden bewandeld.

'Ok's niet koste wat het kost openen'

'De werkdruk is waanzinnig hoog', zegt Meyer. 'Onze mensen werken meer en nemen minder vakantie op. We waarderen die inzet en flexibiliteit enorm, want daardoor kunnen we de huidige operatiecapaciteit overeind houden.'

Die toch al hoge werkdruk is een belangrijke reden om de operatiekamers toch langer dicht te houden. 'Als we mensen overvragen vallen ze uit, en dat is ook de reden dat we nu niet op korte termijn koste wat het kost alle ok's weer heropenen', zegt Meyer. 'Dan zouden we mensen zodanig overbelasten dat we nieuwe uitstroom creëren.'

Meer opleiden

Een tweede belangrijke pijler om de problemen het hoofd te bieden is het opleiden van personeel. Simpelweg mensen van buiten aantrekken gaat niet, want het tekort aan gespecialiseerd ok-personeel is een landelijk probleem.

'De opleidingscapaciteit is verhoogd. En er zijn leerwerkplekken ingericht, zodat mensen sneller ervaring kunnen opdoen', legt Meyer uit. Omdat het ziekenhuis hoogcomplexe zorg levert, duurt het opleiden van personeel enkele jaren. En daarnaast heeft nieuw personeel ook nog werkervaring nodig.

Nog maanden niet op volle sterkte

Waar het hoofd van het operatiecentrum vorig jaar nog hoopte zijn afdeling binnen een paar maanden weer op volle kracht te laten draaien, is hij nu voorzichtiger met die voorspelling.

'Het is moeilijk in te schatten. We zijn op de goede weg, maar waarschijnlijk zullen we ook niet voor het einde van dit jaar in staat zijn om weer op volle capaciteit te draaien'.

Tot die tijd kan het ziekenhuis minder operaties inplannen, zijn er minder bedden beschikbaar en lopen wachtlijsten op.

