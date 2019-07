RUG gebruikte ruim een miljoen euro publiek geld voor 'Yantai'

De Rijksuniversiteit Groningen heeft in totaal ruim een miljoen euro aan publiek geld gestoken in de voorbereiding van een vestiging van Yantai. Daar had alleen privaat geld naartoe gemogen.

Van 669.000 euro stond dat al vast. Dat ging om uren van universiteitsmedewerkers die feitelijk aan 'Yantai' waren besteed, terwijl ze voor onderwijs of onderzoek in de boeken stonden. Daar komt nu een bedrag van 381.925 euro publiek geld bij, waarvan de onderwijsinspectie maandag vaststelt dat die ten onrechte tot de private middelen zijn gerekend.

Niet zwaar aangerekend

De inspectie rekent dat de universiteit niet zwaar aan, omdat het om een nog nooit eerder vertoond project ging, met onduidelijke financieringsregels. De universiteit heeft beide bedragen vorig jaar teruggeboekt.

Het onderzoek is uitgevoerd nadat Jasper Been, voormalig lid van de de universiteitsraad, onderzoek deed naar de handel en wandel van de universiteit rondom de financiering van het project.

Been deed dat onderzoek als lid van de studentenfractie DAG. Hij kwam tot de conclusie dat de RUG miljoenen euro's aan belastinggeld heeft ingezet aan voorbereidingskosten. Het aanroeren van belastinggeld was door het minister van Onderwijs juist verboden.

'Blij met rapport'

Jasper Been laat namens DAG weten dat hij tevreden is met de uitkomsten van het onderzoek. 'Pas nadat DAG in augustus 2018 op basis van wobverzoeken haar resultaten publiceerde en er nationale aandacht ontstond, werd op verzoek van de minister van Onderwijs een extern onderzoek gestart. Het roept de vraag op of de Raad van Toezicht wel adequaat heeft gehandeld, aangezien zij zulke concrete, en nu blijkt terechte, signalen van onrechtmatigheden hebben ontvangen', aldus Been.

Yantai gaat écht niet door

Het College van Bestuur van de universiteit heeft inmiddels de Chinese plannen afgeblazen. Na alle ophef is er besloten om geen aanvraag voor een campus in Yantai in te dienen. Het bestuur zag onvoldoende draagvlak bij de Universiteitsraad. Die U-raad had uiteindelijk moeten instemmen met de plannen.

Inmiddels heeft ook het Ministerie van Onderwijs laten weten dat de plannen in China niet door kunnen gaan.

