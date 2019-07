VV Westerwolde na verlies Oranje: 'Nu moeten wij het dit seizoen maar waarmaken'

Het damesteam van VV Westerwolde keek enorm uit naar de WK-finale. Sommige speelsters hebben wedstrijden in Frankrijk gekeken. Voor de finale komen tien dames samen bij speelster Brenda Laning in Vlagtwedde.

De twintig vlaggetjes op de wangen, de oranje outfits, de vuvuzela en joekels van oranje brillen hebben niet geholpen. Nederland verliest de finale met 2-0 van Amerika. 'Maar we zijn toch nog tweede van de wereld', merkt Dianne Tonnis op.

'Als ze scoren, blaas ik wel even op deze', zegt Brenda tijdens de rust enthousiast terwijl ze een enorme oranje vuvuzela omhoog houdt. De dames hebben er dan nog alle vertrouwen in dat het Nederlands elftal wint en dinsdag gehuldigd wordt in Amsterdam.

Motor op het middenveld

Na de Amerikaanse strafschop blijft het, op een paar krachttermen na, redelijk stil in de schuur waar Brenda en haar voetbalvriendinnen de wedstrijd kijken. Af en toe analyseren ze wat Spitse, Groenen beter hadden kunnen doen of laten.

Sari van Veenendaal kan op lof rekenen: elke keer als ze een Amerikaanse bal tegenhoudt, wordt er opgelucht gereageerd.

Jackie Groenen is de favoriete speelster. 'De motor op het middenveld', zo noemt Antonia Tonnis haar. 'Ik was zelf maar wat graag gaan kijken in Lyon. Maar de kaarten waren heel duur, en dan moet je er ook nog heen en een hotel boeken.' Nederland-Canada heeft ze wel gezien. 'Ook een mooie wedstrijd. En twee jaar geleden zijn we in Enschede naar het EK geweest.'

'Amerika is beter'

Het is duidelijk te merken dat Amerika beter is. Die conclusie trekken de meiden al snel. 'Ik had het wel een beetje verwacht dat Nederland zou verliezen', zegt Dianne Tonnis. 'We begonnen goed, al was Amerika in de eerste helft al wel beter. Nederland kwam goed terug en begon de tweede helft beter dan Amerika.'

Helaas voor Brenda blijft de vuvzela werkeloos in de kast liggen tijdens de wedstrijd. Maar, merkt ze monter op, 'dan moeten wij het dit seizoen maar waarmaken en kampioen worden. We zijn vorig jaar geëindigd als tweede in de vierde klasse, dus we gaan nu zeker voor het kampioenschap.'

