Lopend Vuur: Natuurlijk wil ik orgaandonor zijn

Over een jaar, op 1 juli 2020, gaat de nieuwe donorwet in. Door die nieuwe wet is iedereen die geen bezwaar maakt orgaandonor.

Nu ben je pas donor als je dat zelf aangegeven hebt. De nieuwe wet draait dat dus om.

Donorregister

Via het zogeheten donorregister kun je je als donor registreren of aangeven of je bezwaar maakt. Wie zich op 1 juli 2020 nog niet heeft ingeschreven in het register, is automatisch donor.

RTL Nieuws meldde onlangs dat het nog niet storm loopt op het donorregister. En van de mensen die het wél hebben vastgelegd, geeft de meerderheid geen toestemming.

Inmiddels is een nieuwe overheidscampagne gestart om meer bekendheid te geven aan het donorregister.

Tekort

In Nederland is een tekort aan orgaandonoren. Door orgaandonatie kunnen veel levens gered worden. Maar tegenstanders vinden zoiets belangrijks als orgaandonatie niet iets dat door de overheid opgelegd moet worden.

Hoe denk jij hierover? Heb jij je al geregistreerd? En wil je dan orgaandonor zijn of juist niet?

