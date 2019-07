Journalist Sikkom na stenen door zijn ruit: 'Ik geef niet op'

Groeneveld en zijn vriendin kwamen vrijdagnacht thuis en zagen toen dat er een klein en een groot raam waren gesneuveld. Over de vloer lagen overal glasscherven.

Groeneveld belde de politie en deed zelf een buurtonderzoek. Zijn buren verklaarden dat ze eerder op de avond twee jongens met capuchons op bij zijn woning zagen wegrennen.

Midden in het gesprek noemt de makelaar mijn huisnummer Willem Groeneveld - Sikkom

Vermoedens

Groeneveld heeft een vermoeden waar de intimidatie vandaan komt. 'Ik schrijf al jaren over huisjesmelkers, verhuurders en makelaars.' Volgens hem komt de bedreiging uit de richting van het laatste makelaarskantoor waar hij een bezoek aan bracht.

'Ik had een gesprek met een makelaar over een nieuwe vorm die hij heeft bedacht om geld te vragen voor bemiddeling en midden in het gesprek noemt hij mijn huisnummer. Daarbij zegt de makelaar ineens: 'Nu komt het dicht bij, hè?'.'

Intimidatie

Groeneveld wil niet direct spreken van een bedreiging, maar vindt het zeker intimidatie. 'Al twee à drie jaar word ik bedreigd en geïntimideerd. Mijn adresgegevens worden telkens gelekt door verschillende huisjesmelkers. Sikkom doet al langer onderzoek naar makelaarskantoren waar ongeoorloofde kosten in rekening worden gebracht bij klanten', zegt hij.

Politie neemt verdenkingen Groeneveld mee

De politie heeft zijn verhaal maandagochtend aangehoord en daarnaast hebben ze een geluidsopname, gemaakt door Groeneveld, meegenomen in het onderzoek.

De journalist is zich ervan bewust dat het lastig wordt voor de politie om te bewijzen waar de intimidaties vandaan komen. De politie neemt de vermoedens van de journalist wel mee in het onderzoek. Groeneveld is blij dat de politie zijn aangifte serieus neemt.

Strijdvaardig

Ondanks de bedreiging wil Groeneveld niet van opgeven weten om de misstanden in de vastgoedsector aan de kaak te stellen. 'Mijn vriendin en ik geven niet op. Dit sterkt me alleen maar in de overtuiging dat die wereld verrot is', benadrukt hij. 'Ik ben strijdvaardiger dan ooit tevoren.'