Kiel-Windeweer: 6 schuurbranden in 13 jaar tijd (update)

In juli 2013 werd een brand in twee schuren in het dorp aangestoken (Foto: Archief RTV Noord)

De brand in twee kippenschuren in Kiel-Windeweer zondag, was bepaald niet de eerste schuurbrand in het dorp met zo'n 900 inwoners. Het was de afgelopen dertien jaar al zes keer raak.

Één brand uit de afgelopen jaren heeft grote overeenkomsten met de brand die gisteren het leven kostte van 100.000 kippen.

Brand na een schuurfeest in Zuidlaarderveen

Op zondagochtend 7 juli 2013 gaan twee schuren in vlammen op in Kiel-Windeweer. Dat gebeurt aan de Nieuwe Compagnie, een weg die in het verlengde ligt van de Vossenburg, waar de brand afgelopen zondag plaatsvindt.

In 2013 breekt de brand uit in een loods met landbouwmachines, waaronder een combine. In de aangrenzende loods staan veel aardappelkistjes, gasflessen en tanks met duizenden liters aan dieselolie. Van beide schuren blijft uiteindelijk niks over.

De brand ontstaat na afloop van een schuurfeest in het nabijgelegen Zuidlaarderveen, op het terrein van HS Agri. Een dag later is het voor de politie duidelijk dat de brand is aangestoken, maar een dader wordt niet gepakt.

Mogelijk brandstichting

De brand van gisteren vindt opnieuw plaats op 7 juli - en opnieuw nadat in Zuidlaarderveen een schuurfeest plaatsvindt bij HS Agri.

De politie houdt bij de meest recente brand dan ook rekening met brandstichting. 'Dat is één van de scenario's die we onderzoeken. Ook de link met het schuurfeest houden we in ons achterhoofd.'

Dat de politie de optie serieus meeneemt, blijkt ook uit haar maatregelen. Direct na de brand sluit ze het bedrijfsterrein hermetisch af, en bewaakt ze het. Zondagavond maakt de politie dronebeelden van de omgeving en start ze met een buurtonderzoek.

Meer branden in Kiel-Windeweer

Het dorp met zo'n 900 inwoners is de afgelopen jaren echter vaker getroffen door schuurbranden. Het is er liefst zes keer raak in de laatste dertien jaar, inclusief de twee branden na schuurfeesten op de eerste zaterdag van juli. Een overzicht (zonder de hierboven genoemde brand op 7 juli 2013):

13 maart 2006: kippenschuur uitgebrand

Bij het bedrijf Noorder-Ei-Farm aan de Nieuwe Compagnie breekt op 13 maart 2006 brand uit in een kippenschuur. In mei 2017 nam het bedrijf de herbouwde legstal in gebruik.

2 november 2006: leegstaande schuur Vossenburg brandt uit

Het lijkt eerst te gaan om een brand bij een kippenschuur aan de Vossenburg met 80.000 kippen. Maar de brand op donderdagmiddag 2 november 2006 blijkt afkomstig van een schuur nabij de kippenschuur. Daarin stond alleen een kachel en gereedschap.

27 maart 2015: Autosloperij in brand

Een autosloperij op de Nieuwe Compagnie in Kiel-Windeweer vat vlam op vrijdagavond 27 maart in 2015. Omdat het pand vol zou staan met gasflessen die voor explosies kunnen zorgen, worden buren uit voorzorg geëvacueerd. Uiteindelijk is dat niet nodig: de brand breekt uit om 23.15 uur en is rond half twee onder controle.

13 november 2017: Brand in schuur met hout

Aan de Nieuwe Compagnie in Kiel-Windeweer vliegt maandagochtend een schuur vol met containers vol hout in de brand. De brandweer doet zijn best om een nabijgelegen schuur te redden.

7 juli 2019: 100.000 kippen komen om bij schuurbranden

Op de eerste zondag van juli 2019 is het opnieuw raak. Nu aan de Vossenburg 1 in het dorp, om zes uur 's ochtends. Het is de tweede keer dat er op de datum 7 juli twee schuren in rook opgaan, opnieuw na een editie van het schuurfeest in Zuidlaarderveen. Dit keer wordt boerenbedrijf Maatschap De Groot getroffen.

Beide getroffen schuren hebben 50.000 kippen, die allemaal om het leven komen.

Heb je tips of informatie over de branden in Kiel-Windeweer, of de relatie met de schuurfeesten in het dorp? Tip de redactie: redactie@rtvnoord.nl.



Update: Omdat er de brand van 7 juli 2013 overeenkomsten heeft met de brand van afgelopen zondag, hebben we die uitgelicht en naar boven gehaald. Daaronder vind je nu een overzicht met de andere branden in het dorp, inclusief de kippenschuurbrand van afgelopen zondag.

Lees ook:

- Honderdduizend kippen dood bij brand, technische recherche doet onderzoek

- Schuur met hout staat in brand (2017)

- Grote brand in boerderij Kiel-Windeweer (2013)