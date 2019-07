FC Emmen haalt met Stadjer Van der Lei vierde doelman in huis

Van der Lei is niet helemaal een nieuw gezicht op De Oude Meerdijk, want hij trainde al sinds februari van dit jaar mee met de selectie. Komend seizoen is hij nu inzetbaar voor de Drentse Eredivisionist.

Huurperiode

Het is niet de eerste keer dat de Stadjer zijn opwachting maakt in het shirt van FC Emmen, want hij kwam in het seizoen 2014-2015 al op huurbasis uit voor de Drenten. Hij werd toen gehuurd van FC Groningen, waar hij de jeugdopleiding doorliep.

Via Willem II kwam hij bij Dalkurd FF terecht, waar zijn contract op 31 december 2018 afliep. Zijn verblijf in Zweden was mede door een gebroken vinger niet heel succesvol. Van der Lei stond slechts viermaal in de basisopstelling en zag zijn ploeg aan het eind van het seizoen degraderen.

Handhaving

In Emmen gaat Van der Lei de strijd aan met Matthias Hamrol, Dennis Telgenkamp en Robin Jalving. 'Ik hoop dat ik de club dit seizoen kan helpen om opnieuw handhaving veilig te stellen', laat hij op de website van de Emmenaren weten.

