Tbs van verkrachter van zes vrouwen beëindigd

De tbs-maatregel van een 64-jarige oud-Stadjer is maandag door de rechtbank in Groningen beëindigd. Het Openbaar Ministerie (OM) had de rechtbank daar om verzocht.

De man werd in juli 2001 in Hoger Beroep tot twaalf jaar cel en tbs met dwangverpleging veroordeeld voor vijf gewelddadige verkrachtingen in Groningen. Die vonden plaats van eind 1995 tot juli 1997. De eis van het Openbaar Ministerie was destijds vijftien jaar.

Meerdere verkrachtingen

De man was eerder veroordeeld wegens verkrachting. Hij heeft in een relatief korte periode van ongeveer vijf jaar zes vrouwen verkracht. Bij meerdere van die verkrachtingen, die in de woningen van de vrouwen plaatsvonden, gebruikte hij een mes.

In juli vorig jaar werd de tbs met dwangverpleging voor de Groninger omgezet in tbs met voorwaarden. Onder die voorwaarden behoorden onder meer een alcohol- en drugsverbod en een locatieverbod voor de stad Groningen. Dit met het oog op de slachtoffers van vroeger.

Verbod op bezoek aan Stad

De man houdt zich aan alle voorwaarden. De stad Groningen wil hij niet meer bezoeken, al wonen er nog wel kennissen van hem. Hij had vorig jaar op zitting nog aangegeven die kennissen te willen bezoeken. Daar kwam hij vandaag op terug. Ik moet dat niet doen.'

Behandelaars van de man oordelen dat de tbs-behandeling van B. in het afgelopen jaar voorspoedig is verlopen. Zo doorliep de man met succes een resocialisatie-traject. Hij is inmiddels getrouwd, doet vrijwilligerswerk en heeft in het Westen van het land een nieuw leven opgebouwd.

Kans op herhaling: laag

Zowel de reclassering als de psychiater geven aan dat het gevaar voor herhaling laag wordt ingeschat. Om een tbs-maatregel te kunnen verlengen moet er sprake zijn van het gevaar dat de tbs'er opnieuw over de schreef gaat. En dat gevaar is er niet.

Dat was reden voor de officier van justitie om te vragen haar eerder ingediende vordering tot verlenging van de tbs voor de duur van een jaar af te wijzen. Wat het OM betreft kon de tbs beëindigd worden.

De raadsvrouw van de man was het daarmee eens, en hijzelf ook. Als hij terugkijkt naar zichzelf ten tijden van het plegen van de feiten, 'dan zie ik nu een open en gemotiveerde man.'

Verandering

De man heeft voorafgaand aan zijn tbs-behandeling zes jaar in detentie gezeten. In voorgaande jaren verliepen contacten met hulpverleners niet altijd even soepel, maar er is duidelijk een verandering opgetreden. 'Pak nu door', zei zijn raadsvrouw.

De man heeft voldoende begeleiding en hulp. Ook is gebleken dat de man ook uit zichzelf aan de bel trekt als er zich een situatie voordoet waar hij over wil praten

De rechtbank besloot meteen uitspraak te doen: de tbs werd beëindigd.