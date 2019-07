Verdachte verkrachting gaf stiefdochter geld voor morning-afterpil

Justitie eist verder dat de man een schadevergoeding van zevenduizend euro aan de inmiddels jonge vrouw betaalt. Het slachtoffer had tienduizend euro gevraagd.

Zij begon

De verkrachting vond plaats op 8 maart 2012 in Hoogezand. Het meisje was toen 16 jaar oud. Haar stiefvader vergreep zich aan het meisje boven in de woning in Hoogezand.

De man ontkent dat hij haar heeft verkracht. 'Het was seks omdat zij dat wilde. Ik ben niet schuldig, zij begon', opperde de man tegen de rechters.

Geld voor morning-afterpil

De Hoogezandster had zijn stiefdochter de dag na de verkrachting vijf euro gegeven voor de zogeheten morning-afterpil.

Hij zou onder invloed van drank zijn geweest tijdens de verkrachting. Ook had hij het meisje verzekerd dat ze er maar niet over moest praten. Uiteindelijk deed de jonge vrouw aangifte.

Zwijgcultuur

De man is van Hindoestaanse afkomst. Vaak worden jonge meisjes in die gemeenschap niet erkend in hun leed, maar de eer van de familie wel. Het slachtoffer, nu 23 jaar, doorbrak de zwijgcultuur na lange tijd.

De zaak lag lang op de plank bij het Openbaar Ministerie. Mede omdat de verdachte niet in gesprek wil met deskundigen. Zodoende is er weinig over de man bekend.

Nogmaals verkracht

Op 9 maart 2012 zou de stiefdochter nogmaals verkracht zijn, maar daarvoor vond de officier onvoldoende bewijzen. Ze vroeg de rechtbank om de man daarvan vrij te spreken.



Het OM wil dat de man naast de straf meewerkt aan een psychologische behandeling en wil dat hij de alcohol laat staan.

Uitspraak is over twee weken.