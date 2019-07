Onrust bij inwoners Kiel-Windeweer na kippenschuurbrand: 'Dit zijn geen geintjes meer'

In 2013 stonden op 7 juli ook twee schuren in brand (Foto: Dennie Gaasendam/DG Fotografie)

Die was óók in een boerenschuur, vermoedelijk óók aangestoken, óók op een zaterdag 7 juli en óók na een schuurfeest in het naastgelegen Zuidlaarderveen. Geen toeval, denken de meeste mensen in de omgeving.

Tent in de buurt

'Kijk eens naar die data. Is dat toevallig? Er stond twee keer een tent in de buurt, dat weet ik wel.' Dat zegt Doeke Schrage, voorzitter van de Vereniging Plaatselijke Belangen Kiel-Windeweer en Nieuwe Compagnie.

Met de tent doelt hij op het schuurfeest, dat sinds een aantal jaren niet meer in een schuur zelf wordt gehouden, maar in een speciale tent op het terrein van H.S. Agri aan de Dorpsstraat in Zuidlaarderveen.

Maatregelen

Doeke Schrage is in het dagelijks leven akkerbouwer met een aantal grote schuren. 'We zijn verontrust hier. Zolang de oorzaak niet gevonden is, moeten we gaan denken aan eigen maatregelen.'

Ze komen helemaal achter de schuur Doeke Schrage - voorzitter Dorpbelangen Kiel-Windeweer

'De brandstichtingen gebeuren een flink eind van de weg, hoor. Ze komen helemaal achter de schuur. Ik heb ook wel gedacht: moet ik het aan de voorkant van het terrein dichtmaken? Maar dan kom ik in de knoei met de aanrijroute', aldus de akkerbouwer.

Natuurlijk is er de mogelijkheid van kortsluiting, al acht Doeke Schrage die kans klein. 'De laatste brand was - voor zover ik weet - in een veilige, nieuwe schuur. Met vloerverwarming, maar zonder open vuur of iets dergelijks. De kuikens stonden er pas een dag of vijf in.'

Niet alleen de branden zorgen voor onrust, ook diverse vernielingen in de voorbije jaren dragen daar aan bij. De voorzitter van Dorpsbelangen: 'Eerder hebben ze al brievenbussen vernield, satellietschotels van de muur getrokken en autospiegels vernield.'

Brand in 2013

De familie Kamphuis heeft een akkerbouwbedrijf in Nieuwe Compagnie bij Kiel-Windeweer. Het bedrijf was de dupe van de reeds genoemde brand in 2013, hemelsbreed hoogstens een paar honderd meter verwijderd van de lokatie van de brand van zaterdag.

Cor Kamphuis: 'Toen heeft de technische recherche onderzoek gedaan en zijn er een aantal getuigen gehoord, maar is er niemand opgepakt.'

Je moet de rotte appels er uithalen, die zijn het probleem Cor Kamphuis - akkerbouwer

'Heel vervelend voor die mensen, wat er nu is gebeurd. Het is wel heel toevallig dat het nu weer gebeurt vlak na een schuurfeest. De kans is natuurlijk groot dat het jongeren zijn die daarvandaan komen.'

Geen geintjes

'Toch moeten we die feesten niet de schuld geven, ik ging vroeger ook naar dat soort feesten. Je moet de rotte appels er uithalen, die zijn het probleem', zegt Kamphuis.

'Kijk, brandstichting kan natuurlijk elke dag gebeuren, daar heb je op zich geen feest voor nodig. We laten ons hier niet gek maken. Maar we zijn natuurlijk wel een stuk alerter dan eerst. Dit zijn geen geintjes meer.'

'Sindsdien heb ik een camerasysteem en de sloten aangepast. Volgens mij had het bedrijf dat nu in de brand is gevlogen dat ook', aldus Kamphuis.

Link met schuurfeest niet zeker

Bas Schrage (overigens geen familie van Doeke Schrage) is eigenaar van H.S. Agri, een agrarisch transport en loonbedrijf. Hij woont op het terrein en is al 29 jaar betrokken bij de organisatie van het schuurfeest, namens Stichting Schuurfeest.

Hij begrijpt dat er vragen zijn, maar volgens hem is de link met het schuurfeest allerminst zeker. 'Het zijn gewoon idioten die dit soort dingen doen. Maar het is natuurlijk nog lang niet bewezen dat diegene hier vandaan kwam,' aldus Bas Schrage.

Je kan anderen hier niet de schuld van geven Bas Schrage - organisator schuurfeest

'Ze moeten gewoon de dader pakken. Ze hebben hem op beeld, dus ik hoop dat ze hem zo snel mogelijk pakken. Hij staat duidelijk op camerabeeld, heb ik van de politie begrepen.'

'Het is wat mij betreft toeval dat ze van het schuurfeest vandaan komen, als dat al zo is. Als er duizend man op het feest zijn en één iemand gedraagt zich idioot, dan kan je die anderen daar toch niet de schuld van geven?', vindt de medeorganisator en gastheer van het feest.

Beveiliging bij feest

'De organisatie ligt in handen van een vriendengroep: boerenjongens en jongens van voetbal. Iedereen gaat met de taxi, fiets of auto naar huis. Dan hebben we natuurlijk geen toezicht meer op ze.'

'We doen er op ons terrein alles aan om het feest zo goed en ordelijk mogelijk te laten verlopen. We hebben een vergunning voor alles, camerabeveiliging en zes professionele beveiligers die tijdens het feest toezicht houden. Meer kunnen we niet doen.'

Bas Schrage: 'Kijk, als er voetbal is, of een ander feest, of iemand heeft te veel gedronken die vanuit een kroeg uit Veendam gereden komt, die kan ook zoiets doen, toch? Moet je dan alles verbieden?'

'Op ons terrein doen we alles om het feest zo goed mogelijk te laten verlopen, en dat lukt ook al jaren. We zouden het natuurlijk geweldig betreuren voor de ondernemers als er toevallig na een feest van ons op hun terrein een brand ontstaat', besluit Bas Schrage.

