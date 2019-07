Bart van Hintum: 'Ik wil successen behalen met FC Groningen'

Bart van Hintum is met zijn 32 jaar meteen de meest ervaren speler in de selectie van FC Groningen. (Foto: RTV Noord)

Technisch directeur Mark-Jan Fledderus nam in een vroeg stadium al contact op met Van Hintum. Toch ging er nog een behoorlijke tijd overheen voordat de handtekening werd gezet.

'Dat is de voetballerij', zegt Van Hintum. 'We hebben contact gehad toen ik bekendmaakte dat ik niet verlengde bij Heracles. De club zal ook wel meerdere opties hebben gehad, daarom heeft het denk ik toch nog een tijd geduurd.'

Ervaring

'Het is een Nederlandse jongen met veel ervaring', zegt Danny Buijs over zijn nieuwe back. 'Het past mooi samen met Amir Absalem en ik denk dat het een mooie mix is. Bart is een voetballende linksback, die de nodige ervaring opgedaan bij verschillende clubs.'

Bart is ook direct de oudste speler van de selectie, dus dat is een mooie binnenkomer Danny Buijs - Trainer FC Groningen

'Hij is een op en top professional die echt voor zijn vak leeft', gaat de oefenmeester verder. 'Dat vinden we ook belangrijk richting de vele jonge jongens die we hebben. Hij is ook direct de oudste speler van de selectie, dus dat is een mooie binnenkomer', zegt de trainer van FC Groningen lachend.

Opties in binnen- en buitenland

Toch heeft Van Hintum zelf ook even gewacht voordat hij zijn keuze maakte. 'Als je transfervrij bent, komt er heel veel langs. Er zijn ook heel veel dingen in het binnen- en buitenland voorbijgekomen, maar uiteindelijk was dit het beste dat ik kon doen. En ik ben er blij mee.'

'Het gevoel zat meteen goed', vertelt de geboren Ossenaar. 'FC Groningen is een grote, mooie club. Ik had ook nog voor een nieuw avontuur in het buitenland kunnen kiezen, maar op dit moment in mijn carrière is dit de beste keuze.'

Bij Heracles was ik de meest fitte speler Bart van Hintum - Nieuwe linksback FC Groningen

Bewust bezig

Met zijn 32 jaar in Bart van Hintum zoals gezegd direct de oudste speler van de selectie. Hij wil zijn ervaring graag overbrengen op de andere spelers. 'Het wil niet perse zeggen dat ik dat met woorden doe. Maar voornamelijk met mijn houding binnen en buiten het veld. Ik ben bijvoorbeeld altijd met mijn voeding bezig en doe veel aan krachttraining', legt hij uit.

'Bij Heracles was ik de meest fitte speler', gaat de kersverse FC-aanwinst verder. 'Er zijn heel veel voetballers die betere kwaliteiten hebben dan ik, maar niet verder komen. Ik wil mijn steentje bijdragen door het op deze manier te laten zien. Ik ben fit, wil fit blijven en ik wil gewoon successen behalen met Groningen.'

