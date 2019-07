'95 procent van de treinen komt op tijd aan in Groningen'

Treinen in de provincie Groningen komen dit jaar vaker op tijd dan in de jaren ervoor. Maar: Bad Nieuweschans is niet langer de koploper van Nederland.

Dat blijkt uit nieuwe cijfers van spoorbeheerder ProRail.

Op het Hoofdstation Groningen komt 94,5 procent van de treinen op tijd aan. Met 'op tijd' bedoelt ProRail dat een tijd binnen 3 minuten of minder binnenkomt van de tijd die is aangegeven in de reisplanner.

Daarmee is Groningen de best scorende grote stad. In Den Haag rijdt 91,2 procent van de treinen op tijd binnen, in Amsterdam is dat 90,5 procent. Eindhoven en Rotterdam scoren minder goed.

Bad Nieuweschans van de troon

De onbewiste op-tijd-kom winnaar van de provincie blijft echter Bad Nieuweschans. Daar komt volgens ProRal 98,6 procent van de treinen op tijd aan, een hoger percentage dan in 2017. Toen was Bad Nieuweschans koploper van Nederland. Nu scoren Kampen en Sneek nog net iets beter.

Het hoge percentage op tijd rijden wil trouwens niet zeggen dat de treinverbinding met Bad Nieuweschans helemaal vlekkeloos is. Zo vielen in april vorig jaar vier treinen in een week tijd uit, volgens Arriva vanwege technische mankementen.

