Meer dan 3000 mensen kiezen in eerste week voor 5000 euro schadevergoeding

Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG).

Meer dan verwacht

Het aantal mensen dat kiest voor de vaste vergoeding is meer dan verdubbeld ten opzichte van afgelopen vrijdag.

'Dit is meer dan we in zo'n korte tijd hadden verwacht', zegt een woordvoerder van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen. 'We zijn nu al flink op weg.'

Nulmeting

De mensen die kiezen voor de vergoeding van 5000 euro en waar nog geen schadeopname is gedaan, krijgen een nulmeting. Tot nu toe geldt dat voor meer dan 2000 mensen. Het wordt voor de TCMG nog een behoorlijke opgave om dat op korte termijn te regelen.

'We vragen de mensen om hun medewerking, maar het is onze verantwoordelijkheid om dat te organiseren', aldus de woordvoerder. 'In de zomerperiode wordt dat een grote uitdaging. Dus het is voor ons zaak om heel snel een besluit te nemen en snel die nulmeting uit te voeren.'

Andere keuzes

In totaal kregen ongeveer 16.000 mensen een brief over de stuwmeerregeling. Met die regeling wil de TCMG het stuwmeer aan schademeldingen doen leeglopen.

Naast de vaste vergoeding van 5000 euro, zijn er ook andere opties: op 24 adressen kiezen mensen voor de variant waarbij de aannemer de schade tot herstelt en een factuur stuurt naar de TCMG en 166 mensen kiezen tot nu toe om door te gaan in de reguliere schadeproces.

