Ook de 40.000 euro voor agent Tjalling zijn binnen

Dit betekent dat de vrienden van de agent, die twee weken geleden een herseninfarct kreeg, binnen anderhalve dag niet alleen het eerste doel van 20.000 euro, maar ook het verhoogde doel van 40.000 euro hebben behaald.

Nachtmerrie

Zaterdag werd de crowdfundingsactie opgestart. Dit omdat Tjalling (31) uit Doezum twee weken geleden een herseninfarct, een hersenbloeding en epileptische aanvallen kreeg. Zijn leven en dat van zijn zwangere vriendin veranderde in een nachtmerrie.

'Tjalling is eenzijdig verlamd, de bloeding in zijn hoofd is nog niet gestopt en hij heeft ontzettend veel pijn', schreven zijn vrienden. Het verloop verder is onduidelijk, maar zeker is dat er blijvende schade is.

Financiële hulp

De woning die de 31-jarige Tjalling aan het restaureren was, is compleet kaal gemaakt en dus onbewoonbaar. 'Tjalling zou de woning zelf opknappen en afmaken voordat de baby geboren wordt, jullie begrijpen dat Tjalling dit niet meer kan doen.'

De vrienden startten daarom de crowdfundingsactie om geld in te zamelen om de woning af te maken én toekomstbestendig in te kunnen richten.

Geld en reacties stromen binnen

Als doel van de crowdfundingsactie werd 20.000 euro gesteld, maar dit werd al binnen 15 uur behaald. Daarom werd het doel verhoogd naar 40.000 euro, maar die grens is nu ook al gepasseerd.

In totaal zijn er al 2195 donaties gedaan. Er komen bedragen van vijf of tien euro per keer binnen, maar ook bedragen van vijftig of honderd euro.

Bij het doneren laten mensen ook reacties achter. 'Dit wens je niemand toe. Heel veel sterkte de aankomende tijd, Tjalling' is er te lezen en iemand schrijft: 'Mag de toekomst alsnog een beetje rooskleurig zijn.'

Alles is welkom

Bij het behalen van het vorige doel schreven zijn vrienden al dat de donaties nog steeds welkom zijn: 'Dit gezin kan alle hulp goed gebruiken!''

