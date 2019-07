Wedeka op vingers getikt door gemeenten voor oplopend miljoenentekort

De worsteling is voelbaar tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur van Wedeka.

Stadskanaal, Veendam, Westerwolde, Midden-Groningen en Borger-Odoorn wordt gevraagd te betalen voor de toekomstplannen van het werkvoorzieningsschap, maar ze staan daarvoor niet bepaald te trappelen.

Oplopende tekorten

De aanwezige bestuurders van Veendam en Stadskanaal roeren zich vooral over de oplopende tekorten. De begroting voor Wedeka had in 2018 een tekort van 3,8 miljoen euro dat gezamenlijk moest worden bijgepast door de vijf gemeenten.

Dat tekort loopt in 2019 op naar 6,5 miljoen en voor 2020 staat een verwacht tekort van 7,2 miljoen euro genoteerd. Die tekorten worden mede veroorzaakt door teruglopende subsidies voor werknemers in het werkvoorzieningsschap.

Achterstallig onderhoud

Het verzet van Stadskanaal en Veendam is begrijpelijk. Stadskanaal is voor 43 procent verantwoordelijk voor de begroting van Wedeka; Veendam voor ongeveer 25 procent.

Daarnaast geeft directeur Grietje Kalsbeek te kennen dat er ook geïnvesteerd moet worden in de gebouwen, want daaraan is de afgelopen jaren weinig onderhoud gepleegd. Bovendien wijst Kalsbeek de bestuurders op het feit dat Wedeka de afgelopen jaren geen bijdrage van de gemeenten nodig had.

'Jaloersmakend'

'Het feit is dat Wedeka jarenlang jaloersmakend gepresteerd heeft', geeft Kalsbeek aan. 'Er was sprake van volledig gesubsidieerde medewerkers, alles aan opbrengst was winst. Dat is nu niet zo en dat maakt dat ons tekort jaarlijks omhoogschiet.'

'Bovendien is er in die jaren weinig geïnvesteerd in gebouwen. Nu is dat nodig, ook om aan eisen voor de ISO certificering voldoen. Dat is nodig om bepaalde opdrachten, die geld opleveren, te kunnen uitvoeren.'

'Maar zijn al die gebouwen wel nodig', vraagt wethouder Henk-Jan Schmaal (Veendam) zich af. Anders gezegd: moet Wedeka niet kritisch gaan kijken naar de uitgaven op dat vlak?

Kalsbeek zegt dat het niet anders kan. Er stromen weliswaar mensen uit bij Wedeka, maar niet zo veel dat Wedeka direct verouderde locaties kan sluiten.

Gedegen plan

De grootaandeelhouders Stadskanaal en Veendam houden voet bij stuk. Gesteund door Midden-Groningen, Borger-Odoorn en Westerwolde vragen zij Kalsbeek om een gedegen bedrijfsplan.

Dat moet er dit najaar al liggen, zodat de gemeenten daarmee rekening kunnen houden voor hun begroting van 2020.

Kaasschaaf

Kalsbeek krijgt hierdoor extra huiswerk. Juist in een eerder stadium hadden gemeenten haar gevraagd om een meerjarenplan voor Wedeka als leerwerkbedrijf - volgens de Wedeka-leiding de toekomst - op te tuigen.

Maar nu moet er een uitgebreider plan komen. De gemeenten, die zelf in financieel zwaar weer verkeren, vinden dat vooral Wedeka moet leveren. En het liefst een begroting, waar de kaasschaaf overheen is gegaan.

