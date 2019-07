Opruimen na Veendammer Wind: 'Dit hoort erbij'

Na het opvoeren van de voetbalopera Veendammer Wind moet er ook opgeruimd worden, want de Lange Leegte in Veendam moet weer zoals vanouds worden.

Middenstip

'Het gaat hartstikke mooi', zegt producer Jaap Alkema. 'Dit hoort erbij. Je weet dat er een einde aan zit en dat je dan op moet ruimen. Morgen nog de tribunes en dan woensdag nog de rest.'

In het voetbalstadion zie je daarna niets meer van het decor van de voetbalopera. Alleen de middenstip is geel geworden. 'Ja, dat krijg je met een middenstip van zes meter doorsnee', verwijst Alkema naar het decorstuk dat er stond.



Boven verwachting

Alkema kijkt terug op een geslaagde productie, het ging wat hem betreft zelfs 'mooier en beter dan verwacht'.

'Iedereen ging enthousiast naar huis, het was een mooi volksgebeuren en we hebben veel mensen kennis laten maken met opera. Ook mooi dat we veel culturele instanties hebben samengebracht.'

Kritiek

Toch waren er ook wel wat kritiekpunten. Was het geluid te zacht? En het verhaal te dun? Alkema lacht erom: 'Ik heb eigenlijk geen klachten gehad. Ik vond het goed.'

'En bij opera heb je altijd een dun verhaal. Je weet dat er een dode valt, maar dat er ook een happy end is. Je weet hoet het afloopt, maar er is ook drama ten top. Wat wil je nog meer?'

Toekomst

Smaakt dit project dan naar meer? Gaan we nog een voetbalopera zien in Veendam? Nee, daar is de producer duidelijk in.

'Je moet nooit precies hetzelfde doen. Dan bedenken we iets anders. Het was een succes, iedereen heeft ervan genoten en dan is het ook over en uit.'



Op de tafels

Zijn hoogtepunt? De slotavond met alle medewerkers is een warme herinnering van Alkema. 'We stonden met zijn allen op de middenstip, werden bedankt en kregen een fotoboekje. Iedereen was laaiend enthousiast en ging toen naar huis.'

'Nou ja', vertelt hij lachend, 'in de kantine hier gingen we nog op de tafels. Daar praten we niet over, maar het was een groot feest.'

De foto's zijn gemaakt door Jos Schuurman/FPS.



