Eén Groningse vermelding in Terras Top 100

Er is dit jaar één Gronings terras opgenomen in de Terras Top 100 van horecavakblad Misset Horeca. Voor Café De Pintelier was een 52ste plek weggelegd.

Horecagelegenheden kunnen pas in de lijst worden opgenomen als ze zich daarvoor bij Misset Horeca aanmelden. Of daar ook een geldbedrag aan is verbonden, is niet bekend.

De eerste plek was dit jaar voor De Werf uit Veere. Vorig jaar voerde 't Gerecht in Heerenveen de lijst aan.

Service

Jorrit Kramer, medewerker van De Pintelier laat weten erg content te zijn dat het terras in de top-100 is opgenomen. 'Wij zijn ons er heus wel van bewust dat we niet het allermooiste terras in de provincie hebben en richten ons daardoor juist heel erg op de service', legt hij uit.

Wat goede service volgens hem inhoudt? 'Snel bedienen en aardig tegen de gasten zijn', somt hij direct op. En daar hebben hij en zijn collega's geen enkel probleem mee, 'Ik fiets bijvoorbeeld altijd met een glimlach naar mijn werk en dat plezier draag ik in het café uit. Dat vind ik belangrijk', besluit hij.

Ludina

Het enige terras dat vorig jaar in de lijst was opgenomen, was het terras op schip de Ludina in de Groninger Turfsingel. Het drijvende terras bij Café de Toeter sloot toen de rijen op een honderdste plek.

Dit jaar was er geen plek voor het Ludina Terras weggelegd, maar dat is ook niet heel vreemd. Het terras moest in april van dit jaar namelijk sluiten omdat de gemeente na vier jaar heeft besloten om de vergunning voor het schipterras niet te verlengen.

Lees ook:

- De Toeter beste Groninger kroeg in Café Top 100

- Slechts 2 van de 100 'beste koppen koffie' in onze provincie

- Gronings bootterras vaart Top 100 weer binnen