Ziggo schakelt nu echt over van analoge naar digitale TV

Klanten van Ziggo kunnen vanaf dinsdag alleen nog digitaal tv-kijken in onze provincie. In de nacht van 8 op 9 juli schakelt het kabelbedrijf de analoge tv-zenders uit.

In onze provincie kijken nu nog zo'n 30.000 klanten analoog, liet Ziggo vorig jaar weten. Al zal dat aantal wel wat zijn afgenomen in de afgelopen maanden.

Aankondiging in beeld

De operatie was in maart 2018 al aangekondigd. Op de analoge zenders was de afgelopen twee weken een informatiebalk met de aankondiging in beeld.

Analoge kijkers krijgen van Ziggo een gratis box in bruikleen die het signaal naar digitaal omzet.

Elders in het land is het kabelbedrijf al langer bezig om kijkers over te laten schakelen van analoge op digitale televisie. De regio's Rotterdam, Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Flevoland en Gelderland gingen Groningen en Drenthe (waar het vannacht ook stopt) al voor.



Bandbreedte beter benutten

Volgens Ziggo is de omschakeling naar digitaal nodig om zich voor te kunnen bereiden op de toekomst. Het analoge signaal neemt veel ruimte in beslag die het kabelbedrijf beter denkt te kunnen gebruiken.

Zo kan de vrijkomende bandbreedte worden benut om de internetsnelheid te verhogen en om digitale tv-zenders in een betere beeldkwaliteit (HD of in de toekomst zelfs UltraHD) te kunnen aanbieden.

Radio blijft analoog

Voor de radio verandert er voorlopig niets, aldus Ziggo. Dat betekent dat radiozenders zowel digitaal als ook nog analoog te beluisteren blijven.

Als Ziggo-klant kun je zelf controleren of je nog analoog kijkt. Als je jouw tv op kanaal 14 zet, zou je daar de zender Ziggo Sport moeten zien. Als er op dat kanaal een andere zender zit, kijk je nog analoog.

Digitale tv werkt via een settopbox die je aansluit op je tv of via een insteekmodule in je tv-toestel.

RTV Noord heeft geen invloed op de definitieve omzetting van analoog naar digitaal en daarom verwijzen we u door naar Ziggo: 0900-1884 .Dit bericht verscheen in soortgelijke vorm al op 21 mei op deze website