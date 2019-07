Delfzijl worstelt met lachgasgebruik onder jongeren

'Als ik diep in mijn hart kijk, had ik het liever niet gedaan', zegt horecaondernemer Siewert van der Zweep uit Delfzijl. 'Maar als de consument erom vraagt, moet je als ondernemer mee.'

Feestcafé Boozers verkoopt sinds begin dit jaar elke zaterdagavond ballonnen met lachgas. De lokale VVD-fractie maakt zich hier zorgen om en klopt aan de bel bij de burgemeester.

Veel vraag

Van der Zweep kreeg enkele jaren geleden al de vraag van klanten of hij lachgasballonnen wil verkopen tijdens uitgaansavonden. Lange tijd ging hij hier niet in mee, tot afgelopen januari.

'Op den duur konden we hier na een zaterdagavond honderden lachgaspatronen opvegen. Het was zo'n zooitje, zo ongecontroleerd. Toen hebben we besloten: we gaan het zelf verkopen, dan houdt je het in het zicht.'

Extra toezicht

De ballonnetjes zijn vooral onder jongeren populair. Sinds hij de ballonnen zelf verkoopt, ziet hij minder lachgaspatronen in zijn zaak.

Hij houdt er met zijn personeel naar eigen zeggen extra toezicht op. Stappers die ver heen zijn, krijgen geen ballonnetje.



Er worden regelmatig lachgaspatronen op stations of bij voetbalvelden gevonden Eduard Mulder - raadslid VVD

Opiumwet

De VVD in Delfzijl maakt zich echter zorgen om de verkoop hiervan en wil daar duidelijke afspraken over: 'De zorg neemt toe, ook bij ouders. Er worden regelmatig lachgaspatronen op stations of bij voetbalvelden gevonden', zegt raadslid Eduard Mulder.

Wat hem betreft vallen de lachgasballonnen straks onder de Opiumwet. Dat moet landelijk worden geregeld. 'Als je dit soort activiteiten zichtbaar doet, wordt de drempel lager om ook andere soorten drugs te proberen. Dus in die categorie moet het wat mij betreft vallen.'



Bezorgde ouders

Burgemeester Gerard Beukema ziet ook een toename van het lachgasgebruik en krijgt bezorgde berichten van ouders. Hij wil op korte termijn met de plaatselijke horeca om tafel.

'We kunnen het niet verbieden, dus we gaan eerst in overleg om te bespreken of de horeca vrijwillig een stap terug wil doen bij de verkoop van lachgas.'

Dubbele rol

Wat het verhaal in Delfzijl extra frappant maakt: Van der Zweep is naast horecaondernemer ook raadslid namens de lokale partij Lijst Stulp. Die dubbele rol vindt hij zelf ook moeilijk:

'Dat botst best wel, omdat je in die publieke functie ook een bepaalde verantwoordelijkheid hebt. Maar daarnaast ben je ook gewoon inwoner en ondernemer van de gemeente Delfzijl, en als zodanig moet ik daar mijn dagelijkse brood in verdienen.'

Verantwoordelijkheid

Volgens burgemeester Beukema speelt is dit niet extra moeilijk: 'Elke horecaondernemer kan op zijn verantwoordelijkheid worden gewezen, ook als hij raadslid is van deze gemeente.'

Bespreken

Het onderwerp wordt binnenkort besproken met de gemeenten Appingedam en Loppersum, waar Delfzijl over anderhalf jaar mee samengaat. Ze gaan onderzoeken of ze lachgas tijdens evenementen moeten verbieden.

