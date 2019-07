Schouten kondigt één bevingsloket voor boeren aan: 'Maar ik zit hier wel beschaamd'

Dat heeft minister Carola Schouten (ChristenUnie) van Landbouw maandag toegezegd in Uithuizermeeden. Ze was daar op werkbezoek bij akkerbouwer Koos Meeuwes.

Agroloket

Het zogenoemde 'agroloket' moet ervoor zorgen dat boeren meer tijd kunnen steken in hun daadwerkelijke werk in plaats van bureaucratische rompslomp rondom hun schade.

'Bij het agroloket meld je je probleem en die komt in handen van één aanspreekpunt', legt Schouten uit. 'Zodat de boer niet langs al die verschillende instanties moet. Hij moet gewoon zijn werk kunnen doen.'

'Dat gaat nu al te lang niet goed en ik ben wel enigszins beschaamd over hoe dat al die tijd is gegaan.'



Mestkelders en drainage

Naast de scheuren in woonhuizen en stallen, zijn lekkende mestkelders en problemen met de drainage bekende problemen bij boeren in het aardbevingsgebied. Daarvoor gaat Schouten op zoek naar maatregelen die breed toepasbaar zijn.

'Het probleem van de mestkelders is al langer bekend, maar dat wordt niet opgelost als je dit per geval gaat bekijken', zegt ze. 'Dat kost te veel tijd. Dit probleem bestaat op zoveel plekken, dat we met een team van deskundigen gaan zoeken naar een oplossing die op meerdere plekken kunt toepassen.'

Voor de problemen met drainagesystemen geldt hetzelfde als voor de mestkelders. De bestuurders zitten vervolgens met elkaar aan tafel om beslissingen te nemen over regels en vergunningen.

Minister is bewust van problemen

Koos Meeuwes zat samen met vijf collega-boeren om tafel met de minister en provinciebestuurder Henk Staghouwer (ChristenUnie). Meeuwes hoopt nu op de noodzakelijke versnelling in alle procedures.

'Dit alles zet je bedrijf gewoon stil', zegt de akkerbouwer. 'Dat is jarenlang gebeurd. Wij hebben sinds 2012 schade, die belemmert onze bedrijfsvoering omdat we gewoon niet verder kunnen met ons bedrijf. Je kunt niet investeren.'

Voor Meeuwes is een oplossing in zicht door het gehavende achterhuis en de schuur te slopen en opnieuw te bouwen. Een klein deel daarvan krijgt hij vergoed. 'Maar het kost je altijd geld.'

Teveel tijd gekost

In de eerste maanden van haar ministerschap stond Schouten op het Malieveld in Den Haag tussen boze Groningse boeren. Sindsdien is de situatie van veel boeren in het aardbevingsgebied niet verbeterd.

'Het heeft heel veel tijd gekost sindsdien', erkent ook de minister. 'Dat is echt niet goed. Maar ik hoop wel dat we nu echt het tempo erop krijgen. En daar ben ik ook op aanspreekbaar. De boeren zitten te wachten op oplossingen en ik hoop dat we die op deze manier kunnen bieden.'

