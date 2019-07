Burgemeester Stadskanaal: 'Deur herindeling is hier nooit dicht geweest'

Burgemeester Froukje de Jonge (CDA) reageert daarmee op de oproep van haar collega Jaap Kuin om na te denken over een grote herindeling in Oost-Groningen.

Grote gemeente

Kuin pleitte eind juni voor een grote gemeente in Oost-Groningen, die sterker zou staan om de problemen die Oost-Groninger gemeenten op het gebied van Jeugdzorg en de WMO beter te lijf te gaan.

Die herindeling moet wat hem betreft uit Pekela, Westerwolde, Oldambt en Stadskanaal bestaan.

'Geen eenvoudige puzzel'

'Ik heb die oproep met belangstelling gelezen', reageert De Jonge (CDA). 'De herindeling is geen eenvoudige puzzel, anders was het wel rond geweest. Maar we kunnen er niet aan beginnen om alles aan de voordeur al uit te sluiten.'

De Jonge plaatst daarbij wel een nuance, waarin ze aangeeft dat Stadskanaal wel een aantal tegenslagen op het gebied van herindeling heeft gehad.



Voor Stadskanaal is het echter wel een pijnlijk dossier, want Stadskanaal heeft tot twee keer toe nul op het rekest gekregen Froukje de Jonge - burgemeester

'Het dossier is nog niet gesloten', zegt ze. 'Voor Stadskanaal is het echter wel een pijnlijk dossier, want Stadskanaal heeft tot twee keer toe nul op het rekest gekregen.' In 2011 gooide de gemeente Vlagtwedde de deur voor een herindeling dicht, in 2017 blokkeerde Veendam een herindeling tussen Veendam, Pekela en Stadskanaal.'

Startblokken

Toch deed D66-voorman Klaas Pals een oproep om weer aan de herindelingsstartblokken te verschijnen.

'Ik heb aangegeven dat je op verschillende manieren uit de startblokken kunt komen', is de reactie van De Jonge. 'Dat heeft collega Kuin gedaan door in de media het debat te starten.'

Altijd open

De Jonge zegt dat de deur nooit dicht is geweest in Stadskanaal. 'Volgens mij is de deur voor Stadskanaal nooit dicht geweest. Sterker nog, die stond altijd open. Maar dan moeten andere gemeenten wel naar binnen wandelen.'

