Spoedeisende hulp van Refaja wordt in januari uitgekleed

De kogel is door de kerk: de spoedeisende hulpafdeling (SEH) van het Refaja Ziekenhuis in Stadskanaal sluit in januari definitief de deuren. Het kan gewoon niet anders, zegt Zorggroep Treant.

Door de sluiting verdwijnt alle ingewikkelde zorg uit Stadskanaal. Dat betekent dat alle spoedopnames, acute operaties en diagnoses waarbij iemand vrijwel zeker binnen 24 uur moet worden opgenomen niet in het Refaja worden gedaan. Wel blijft er een basisspoedpost, waar patiënten van 08:00 uur tot 23:00 uur terecht kunnen.

'We verwachten dat 50 procent van die spoedzorg dan nog wordt geleverd in Stadskanaal', zegt Frank Kroezen, chirurg bij Treant. 'Als je op het voetbalveld je enkel verzwikt en je wilt weten of het gebroken is, kun je gewoon in Stadskanaal terecht. Maar is hij zo gebroken dat er acuut moet worden geopereerd, dan word je naar Emmen of Scheemda verplaatst. Maar als we het toch hier kunnen inplannen, hoef je niet te reizen.'

Tachtig procent van de zorg blijft

Hoewel het voor veel patiënten misschien voelt alsof er niets meer over is van het ziekenhuis, is dat niet het geval. Ook na volgend jaar blijft tachtig procent van de zorg behouden in Stadskanaal. Het ziekenhuis houdt poliklinieken, dagbehandeling en kortdurende opnames op werkdagen. En ook de nazorg blijft in het Refaja.

Wel meer reizen

Toch betekent de sluiting van de spoedeisende hulpafdeling dat er voor sommige ingrepen meer moet worden gereisd.

Chirurg Kroezen noemt de zorg van Treant 'net een groot ziekenhuis. Alleen zijn bij ons de gangen tot wel 70 kilometer lang. En dat kan alleen werken als we dat doen met onze partners: de ambulancezorg, de huisartsen, het Ommelander Ziekenhuis, het Scheper Ziekenhuis enzovoorts.'

'We gaan meer reizen', vervolgt hij. 'En ja, het openbaar vervoer blinkt niet uit in het vervoer tussen onze ziekenhuizen. Daarom is de samenwerking met de ambulancezorg zo belangrijk.'

Extra ambulancepost

Ambulancezorg Groningen en Drenthe verzorgt in elk geval een extra ambulancepost. Die komt in Drenthe, maar staat ook klaar voor oproepen uit Groningen. De plannenmakers verwachten dat die post voldoende moet zijn om het extra vervoer te regelen, maar houden scherp in de gaten of de regio rond het Refaja toch een extra ambulancepost nodig heeft.

De sluiting van de spoedpost is het resultaat van maandenlang overleg om zorg te behouden in Zuidoost-Groningen en Drenthe. Sinds februari, toen de eerste plannen werden gepresenteerd, zitten meerdere partijen aan tafel: ambulancediensten, huisartsen, zorgverzekeraars Menzis en Zilveren Kruis Achmea, overheden, Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) en zorgbelang Drenthe en Groningen.

De plannen moeten de zorg in de regio de komende tien jaar garanderen. Maar, zegt Kroezen, 'de zorg ontwikkelt zich zo ongelofelijk snel, dat het goed kan dat we over vijf jaar weer moeten bijschaven'.

Lees ook:

- Zorgen over Refaja: 'Krijgen wij de kneusjes onder de artsen?'

- Treant wil zo snel mogelijk af van spoedeisende hulp Refaja

- Extra onderzoek: welke zorg hebben kwetsbare bevolkingsgroepen rond Stadskanaal nodig?