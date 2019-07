Verdachte poging tot doodslag Ter Apel was net weer vrij na twee jaar cel

De 25-jarige verdachte van een poging tot doodslag in Ter Apel blijkt een bekende te zijn van de politie. Hij was net weer op vrije voeten.

Het gaat om een man uit de gemeente Westerwolde die eerder veroordeeld is voor zijn rol bij de uit de hand gelopen ripdeal in Foxhol in januari 2017.

Dat werd maandag tijdens een korte voorzitting duidelijk in de rechtbank van Groningen. De man zit op dit moment vast.

Wat gebeurde er?

De geboren Kanaalster zou op 1 april een 19-jarige man hebben mishandeld in de omgeving van de Havenstraat in Ter Apel.

Het slachtoffer stond bij een bushalte toen de verdachte verscheen, waarna om nog onduidelijke reden vrij snel ruzie met de 19-jarige ontstond.

De jongeman liep dusdanig hoofdletsel op dat hij naar het ziekenhuis moest worden gebracht.



Bekende van de politie

De verdachte had ook een rol bij de uit de hand gelopen ripdeal aan de Talingstraat in Foxhol in januari 2017. Bij een schietpartij die daarop volgde, kwam de 29-jarige Dennis Bruns uit Musselkanaal om het leven.

In de ripdeal-zaak zijn in 2017 vier mannen veroordeeld. De toen 23-jarige oud-Kanaalster, hij was niet de schutter, werd voor zijn aandeel tot drie jaar cel, waarvan een jaar voorwaardelijk, veroordeeld.

De verdachte was net weer op vrije voeten toen hij aangehouden werd op verdenking van poging tot doodslag.

'Te zwaar'

Maandag werd in de korte zitting het vervolg van de nieuwe rechtszaak besproken. De advocaat van de verdachte opperde dat er flink wat op het spel staat en dat beschuldiging, poging tot doodslag, te zwaar is.

'Er wordt gesproken over meerdere schoppen. Dat zijn zeer belastende verklaringen. En die hebben gevolgen voor de hoogte van de straf.' Ter verdediging wil de advocaat vier getuigen laten horen in de zaak. Dat verzoek wees de rechtbank toe.

Rapport psycholoog

Voor de aanstaande zitting ontbreekt ook een rapport van een psycholoog met wie de verdachte heeft gesproken.

In september denkt de rechtbank alles rond te hebben voor de inhoudelijke behandeling van deze zaak en gaat het dus verder. De verdachte man zit op dit moment vast.

