Kees (70) uit Loppersum vecht tegen sloop van zijn huis: 'Dit voelt triest'

Het echtpaar is bang. Instanties willen hun twee-onder-een-kapwoning slopen vanwege de versterking, maar zelf willen ze er het allerliefst blijven wonen. Ze komen geen stap verder.

Dood in de ogen gekeken

Moesker woont samen met zijn vrouw al ruim veertig jaar in zijn geliefde woning aan de Fivelstraat in Loppersum. Ze delen er nare en gelukkige tijden:

'Onze kinderen zijn hier geboren, mensen zijn hier ernstig ziek geweest, we hebben de dood in de ogen gekeken, jubilea gevierd. Al deze dingen worden één op één overboord gezet als de woning gesloopt wordt.'

Te veel geld

De Lopster voert al lange tijd gesprekken hierover met de NAM, de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) en het Centrum Veilig Wonen (CVW). Volgens Moesker hebben deze instanties geen enkel oog voor de emotionele waarde van hun huis.

'Door een medewerker van de NCG is letterlijk gezegd dat ze dit zouden kunnen versterken. Dat zou echter te veel geld kosten, dus dat doen zij niet. Punt.'

Naar de gemeenteraad

Moesker ziet het liefst dat de schade aan hun woning wordt hersteld en dat er maatregelen worden genomen om hun huis te versterken. Maandagavond vroeg hij hier aandacht voor in de gemeenteraad van Loppersum, omdat in zijn buurt 75 woningen, waaronder die van hem, worden gesloopt en herbouwd vanwege de versterking.

Vechten voor geluk

Het zit hem hoog. Met tranen in zijn ogen verzucht hij nog steeds in grote onzekerheid te zitten, niet wetend wat hem de komende tijd staat te gebeuren.

'Het voelt triest dat je jaren van je leven moet opofferen om voor je rechten op te komen. Ik ben emotioneel, ik vecht voor geluk binnen mijn omgeving. Daar hebben de NAM en de NCG geen begrip voor.'

Zware strijd

De oproep van Moesker kon rekenen op begrip bij partijen in de Lopster gemeenteraad. Volgens Bé Prins van de ChristenUnie is dit opnieuw een voorbeeld van iemand die in een zware strijd is verwikkeld. 'Het is lastig om datgene eruit te halen wat je wil', zei hij in een reactie op Moeskers verhaal.

Lies Oldenhof van de Partij van de Arbeid vindt het belangrijk dat er aandacht is voor dit soort kwesties: 'Ik kan me voorstellen dat Moesker alle mogelijkheden aangrijpt om deze problemen onder de aandacht te brengen. Het is belangrijk om dit signaal duidelijk af te geven.'

