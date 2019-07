Burgemeester Midden-Groningen: 'We moeten niet wegzakken in een moeras van negativiteit'

'Je ziet in Midden-Groningen dat de problemen zich opstapelen. We hebben te maken met de gevolgen van de gas- en zoutwinning. En bij de komst van windmolens bij Meeden zijn alternatieven van inwoners niet overwogen. Daarvoor moeten provincie en Rijk hun excuses aanbieden.'

Adriaan Hoogendoorn (61, ChristenUnie) is een jaar geleden begonnen als burgemeester van fusiegemeente Midden-Groningen. Er is daar genoeg te doen. 'Er is veel negativiteit hier. Dat verdient dit gebied, deze mooie provincie, niet.'

Groningen buiten beeld

Hoogendoorn is, zo zei hij in zijn eerste interview met RTV Noord, geen burgemeester die ergens 'op de winkel wil passen'. Het was de reden om afscheid te nemen van z'n vorige gemeente, het Gelderse Oldebroek. 'Ik zie het als een missie voor mezelf', zegt hij nu, 'om hier wat positiviteit terug te brengen.'

'Het gevaar dreigt dat we wegzakken in een moeras van negativiteit. Groningen heeft vaak het gevoel niet gezien te worden, Den Haag is immers ver weg. En helaas zie ik dat mensen zich in dat beeld bevestigd voelen.'

Goed dat duurzame energie een plek krijgt, maar het moet niet teveel ten koste gaan van de belangen van bewoners Adriaan Hoogendoorn - Burgemeester

Windmolens

De burgemeester wijst herhaaldelijk op de komst van 35 windmolens in de omgeving van Meeden. Zijn teleurstelling over de komst van het windmolenpark steekt hij niet onder stoelen of banken. 'In het proces is niet geluisterd naar de inwoners. Er zijn serieuze alternatieven op tafel gelegd, maar daar is niets mee gedaan.'

De komst van windmolens wakkert protest onder inwoners aan: tijdens Hoogendoorns burgemeesterschap kwamen de windmolenprotesten tot een hoogtepunt. Asbestdumpingen en dreigbrieven aan ondernemers beheersten het nieuws.

Wanhoopsdaden

Hoogendoorn kiest zijn woorden over het activisme met zorg. De dreigementen noemde hij 'wanhoopsdaden, geen terrorisme'. De burgemeester was teleurgesteld na de allesbeslissende uitspraak van de Raad van State, waarna het park er mocht komen. Toch vindt hij, als verantwoordelijk bestuurder voor openbare orde en veiligheid, de acties te ver gaan.

'Enerzijds is het goed dat duurzame energie in Nederland een plek krijgt, anderzijds mogen dit soort projecten niet teveel ten koste te gaan van de individuele belangen van inwoners, de leefbaarheid, de natuur en het landschap. Dat is hier helaas wel het geval en dat is een trieste balans.'

Hoewel 'zijn' standpunt keurig werd voorbereid met zijn wethouders oogstte hij lof bij raadsleden. 'Heel dapper dat hij stelling probeert te nemen', zegt D66-fractievoorzitter Gerard Renkema. 'Hij reageert zeer gepast', zegt CDA'er Harry Wind.

Bondgenoot

Maar wat kan een burgemeester voor zijn inwoners doen als plannen met windmolenparken vanuit het Rijk worden opgelegd? De gemeente protesteerde tot aan de hoogste bestuursrechter tegen de komst van de molens, maar zonder resultaat. De windmolens komen er, in september start de bouw.

'De gemeente moet een bondgenoot zijn', vindt Hoogendoorn. 'En de burgemeester is toch enigszins het boegbeeld, het aanspreekpunt in de samenleving. Het is mijn taak om samen met de wethouders te laten zien dat inwoners wel degelijk kunnen rekenen op het gemeentebestuur.'

Ik kan het windpark niet meer tegenhouden, maar er moeten excuses komen, en er moet boter bij de vis Adriaan Hoogendoorn - Burgemeester

Excuus van Rijk en provincie

Na de zomervakantie wil Hoogendoorn met Meedenaren in gesprek gaan. 'Ik kan het park niet meer tegenhouden. Maar ik vind wel dat ik een appèl kan doen op het provincie en het Rijk. Ze moeten erkennen dat het proces rond de komst van de windmolens geen schoonheidsprijs heeft verdiend. Er moeten excuses komen, en er moet boter bij de vis.' Hoogendoorn geeft aan daar 'in het coalitieakkoord van de provincie Groningen ook opmerkingen over te lezen'.

De burgemeester hoopt dat de verhoudingen binnen het dorp genormaliseerd worden. 'Mensen met verschillende meningen over het park zijn tegenover elkaar komen te staan. Ik ben beschikbaar om mee te helpen in het proces de dorpsgemeenschap te herstellen.'

Zichtbaar zijn

Hoogendoorn ('Ik heb gelukkig veel energie en weinig slaap nodig') wil zichtbaar zijn in de samenleving, al heeft het feit dat hij nog altijd niet in zijn eigen gemeente woont hem daar het afgelopen jaar niet mee geholpen. 'Bovendien is het lastiger dan in mijn vorige gemeente. Hier zijn 25 dorpen, daar waren het er zes.'

'Mensen waarderen belangstelling', zegt hij. Hoogendoorn doelt specifiek op momenten dat hij nabestaanden van ongelukken en zelfdodingen bezoekt. 'Die stellen dat vaak op prijs, in zo'n heftige periode. Ik wil dat mensen ervaren dat ze ertoe doen.'

Twitter en Facebook

Een andere manier waarop Hoogendoorn in contact wil zijn met 'zijn' inwoners is social media. Hij laat van zich horen op Twitter en Facebook. 'Waarbij Twitter zich vooral richt op bestuurlijke contacten, en ik op Facebook meer reactie krijg van inwoners.'

Met Facebook wil Hoogendoorn zijn gemeente wat 'positieve energie' geven. 'Ik deel mooie en positieve dingen, en krijg er veel reacties op. Zo krijg je een idee hoe mensen tegen bepaalde dingen aankijken. Als mensen me een vraag stellen reageer ik ook, minstens één keer. Je moet mensen serieus nemen, ze willen aandacht. Daarmee haal je vaak al een deel van eventuele onvrede weg.'

