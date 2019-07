Meer agenten de straat op na reeks overvallen in Stad

Maandagavond werd aan de Zonnelaan in de stad een pizzeria overvallen. Het was de tiende overval in acht maanden. De overeenkomsten zijn dat de overvallers jong en altijd bewapend zijn.

'We kijken natuurlijk of het om dezelfde daders gaat, maar daar kunnen we nog niks over zeggen. Vaak is er een scooter in het spel maar er is ook wel eens een dader weggevlucht op de fiets. Er zijn dus ook verschillen,' zegt een woordvoerder van de politie.

Meer blauw, maar hoeveel niet bekend

In de noordelijke wijken is in verband met de overvallen de komende tijd in elk geval meer blauw op straat te zien. Hoeveel extra agenten er worden ingezet wil de politie echter niet kwijt.

De politie zoekt nog naar getuigen van de laatste overval.

