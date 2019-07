Tweede man politie Noord-Nederland vertrekt naar Bonaire

De tweede man van de noordelijke politie, Ronald Zwarter (61), vertrekt. Per 1 oktober is hij plaatsvervangend chef van het Korps Politie Caribisch Nederland.

Vanaf die tijd werkt hij op Bonaire.

In de zon liggen

De plaatsvervangend politiechef van en hoofd Operatiën van de Eenheid Noord-Nederland heeft er al vele grappen over aangehoord, maar een beetje in de zon liggen op Bonaire is er absoluut niet bij voor Zwarter. Hij moet flink aan de bak.

Waar anderen het vaak wat rustiger aan gaan doen als het pensioen in zicht is, piekert Zwarter daar niet over. 'Welnee, dat zit niet in mijn systeem. Bovendien is dit een aanstelling voor drie tot vier jaar, niet voor altijd.'

'Ze doen daar alles zelf'

Zijn Nederlandse uniform kan gewoon mee, al moet er wel een ander embleem op. Organisatorisch gezien valt het korps namelijk onder verantwoordelijkheid van het Nederlandse ministerie van Justitie en Veiligheid. Maar in de praktijk is zijn werk heel anders dan in Nederland. 'Het korps bestaat uit 160 mensen. Die doen alles zelf: van de meldkamer beheren tot onderzoek.'

Andere aanpak

Naast het feit dat het werk anders is dan in Nederland, is Zwarter ook een Hollander op het eiland. Ook al is Bonaire technisch gezien een Nederlandse gemeente, het eiland is niet te vergelijken met Nederland. 'Dat vergt natuurlijk een andere aanpak. Je moet je bescheiden opstellen. Je komt op hun eiland en je moet je best doen elkaar te begrijpen. We moeten het daar samen gaan doen.'

Drugs- en mensensmokkel

Welk verschil hij gaat maken op het eiland met 20.000 inwoners, weet hij niet. 'Ik breng natuurlijk veel ervaring mee, maar hoe groot het vertrouwen in de politie daar is, dat is mij niet bekend.'

De problemen op de eilanden zijn ook anders dan hier. Drugssmokkel vanuit Zuid-Amerika is bijvoorbeeld een groot aandachtspunt en er is een grote kloof tussen arm en rijk. Ook mensensmokkel uit Venezuela is een probleem waar de politie mee te maken krijgt. 'Dat, in combinatie met een politiekorps in ontwikkeling, maakt het werk uitdagend.'

Nederlandse wetten invoeren

Waar hij zich in Nederland hard maakt voor onder meer de bestrijding van cybercriminaliteit, is dat op Bonaire niet aan de orde. Sterker nog, daar zijn de wetten anders in vergelijking met Nederland. Zo wordt per augustus rijden onder invloed strafbaar op de eilanden Bonaire, Saba en Sint Eustatius.

Dat heeft niets te maken met achterlopen, maar met een wettelijke aanpassing. 'Als je zegt dat het korps daar achterloopt, doe je ze tekort.' Bonaire, de standplaats van Zwarter, zit namelijk in een overgangsperiode. De Nederlandse wetten worden geleidelijk ingevoerd. Lastig is dat ook, omdat die wetten gaan gelden op Bonaire, Saba en Sint Eustatius. De eilanden liggen zo'n 900 kilometer uit elkaar en er zijn onderling grote verschillen. 'Een uitdaging', noemt Zwarter de overgang.

Per 1 oktober gaat zijn dienstverband in. Wanneer hij vertrekt naar zijn nieuwe woonplaats weet hij nog niet. 'Eerst moet er nog een woning komen.'

Wie Zwarter opvolgt bij de politie Noord-Nederland, is ook nog niet bekend.