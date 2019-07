Dorpsbewoners Warfhuizen renoveren eigen dorpshuis

Dorpsbewoners van Warfhuizen werken samen aan de renovatie van hun dorpshuis De Warf. De bewoners moeten alles zelf doen, want geld om professionals in te huren is er niet.

'We krijgen een kleine subsidie voor het verduurzamen van het dorpshuis, maar dat geld gaat ook direct zitten in de dak- en vloerisolatie. Dat kunnen we niet zelf, daar huren we iemand voor in', zegt projectleider Ina Kotter.

Projectleider Ina Kotter (Foto: Elwin Baas/RTV Noord)

Naast het verduurzamen moet de ingehuurde kracht het invalidentoilet installeren. 'Sommige dingen kunnen niet door vrijwilligers gedaan worden.'

Vijftig vrijwilligers

Maar veel dingen kunnen de vrijwilligers uit het dorp wel. 'Op de lijst hebben we vijftig vrijwilligers staan. Er wordt nu gewerkt aan de nieuwe vloeren, buiten en binnen schilderwerk. Daarnaast doen ze de groenvoorziening en de oprit naar het dorpshuis', zegt Kotter.

Eén van de vrijwilligers is Ronald Meijer. Hij werkt als schipper op de veerdienst tussen Dublin en Liverpool en als hij niet werkt twee weken 'echt' vrij. 'En als ik vrij ben dan spring ik bij', laat Meijer weten. 'Ik heb genoeg vrije tijd.'



Het is voor Meijer ook een klein beetje eigen belang dat De Warf er mooi uit komt te zien. 'We wonen hiernaast en we willen ook niet tegen een aftands dorpshuis aankijken.'

Groot dorpshuis

Meijer heeft bij de werkzaamheden aan het dorpshuis geen vaste klussen. Dat resulteert erin dat hij maar halve stukken kan verven. 'Ik moet vanavond weer varen, maar zodra ik er weer ben help ik weer mee.' En wanneer Meijer er weer is? 'Dat weet ik niet, Ina Kotter kent mijn schema beter dan ik', lacht Meijer.

Kotter is blij dat iedereen in het dorp meewerkt aan de verbouwing van De Warf. 'We hebben een relatief groot dorpshuis, waar ook veel gebeurt. We organiseren veel activiteiten en grote feesten voor iedereen.'