Reeks overvallen in Stad; politie sluit 'één dadergoep' niet uit

De hoeveelheid gewapende overvallen in Stad lijkt de laatste tijd hand over hand toe te nemen. Ook zijn de daders steeds jonger en er wordt meer en meer geweld gebruikt. Maar klopt dit beeld eigenlijk wel? En heeft de politie al zicht op de daders?

De Groningse politie ziet die toename van de laatste maanden ook. De politie wil echter niet spreken van een 'overvalgolf'. Een woordvoerder spreekt liever over een 'overvalreeks'.

Korrewegwijk en Paddepoel

Vooral horecazaken aan de noordkant van Stad lijken de dupe, en dan met name in de Korrewegwijk en Paddepoel. In die wijken gaan vanaf deze week meer agenten op straat surveilleren, maakte de politie bekend.

De afgelopen week vonden er zelfs drie overvallen plaats. Een pizzeria op de Zonnelaan was op 8 juli de pineut, op 2 juli moest een eetcounter op de Korreweg eraan geloven en een dag eerder was een pizzeria aan de Nieuwe Ebbingestraat het doelwit van een gewapende overval.

Dadergroep

De politie onderzoekt of er wellicht één dadergroep achter zit, en hoe zij de opsporing en preventie efficiënter kan maken. Tot nog toe lijkt de politie nog niet erg succesvol in de opsporing.

Van de laatste veertien overvallen werd nog niet één dader gepakt of heeft de politie ten minste (nog) geen aanhouding bekendgemaakt.

Volgens een woordvoerder van de politie is het lage aanhoudingspercentage deels wel verklaarbaar. 'Mocht er één dadergroep achter zitten - en dat sluiten we niet uit - dan kan de eerste aanhouding de bal vaak doen laten rollen.'

Scooter

Sinds 1 september 2018 werd er in Stad gemiddeld één keer per drie weken een onderneming op gewelddadige wijze overvallen. De laatste maanden is dit gemiddelde nog een stuk hoger. Ook lijkt er een duidelijk zichtbare toename van overvallen met een vergelijkbaar daderprofiel.

'We kijken natuurlijk of het om dezelfde daders gaat, maar daar kunnen we nog niks over zeggen. Vaak is er een scooter in het spel, maar er is ook wel eens een dader weggevlucht op de fiets. Er zijn dus ook verschillen', aldus de woordvoerder.

In de tien maanden voor 1 september 2018, was er volgens het nieuwsarchief van RTV Noord 'slechts' sprake van vier (gewapende) overvallen op ondernemingen.

Volledige aandacht

Toch laten de cijfers sinds 2012 een genuanceerder beeld zien. De officiële cijfers van de politie bestrijden dat er een toename is van het aantal overvallen in de stad Groningen.

De woordvoerder merkt ook op dat er bij statistieken vrijwel nooit sprake is van een vloeiende, gelijkmatige lijn. 'Dat wil niet zeggen dat de overvalreeks van de afgelopen maanden niet onze volledige aandacht heeft. We vragen hierbij ook nadrukkelijk om de hulp van het publiek.'

Statistieken sinds 2012

Volgens de politiestatistieken loopt het aantal overvallen eerder terug dan op. Daarbij moet wél worden aangetekend dat de politiestatistieken onder het kopje 'Overvallen' niet verder worden gespecificeerd.

De politieteller staat in 2019 al op tien overvallen en lijkt het aantal van vorig jaar wel eens te kunnen gaan overtreffen. In 2018 werden er in de gemeente Groningen in totaal twaalf overvallen geregistreerd.

Op de lange termijn is er volgens de politiecijfers overigens een dalende lijn zichtbaar wat betreft het aantal overvallen. Van 24 en 26 in 2012 en 2013, naar 19 (2014), 21 (2015), 16 (2016) en 15 (2017).

Overzicht van de meest recente gewapende overvallen (sinds 1 september 2018) op ondernemingen in Stad. In alle gevallen zijn de daders ontkomen, tenzij anders vermeld, óf heeft de politie de aanhouding (nog) niet bekend gemaakt.

8 juli 2019

Pizzeria aan de Zonnelaan in Paddepoel. De daders zijn twee jonge, gemaskerde en gewapende jongens. Buit: onbekend.

2 juli 2019

Eetcounter De Korre aan de Korreweg. Twee jongens van vermoedelijk vijftien of zestien jaar met een donkere huidskleur bedreigen het aanwezige personeel met een mes en vermoedelijk een vuurwapen. Buit: onbekend.

1 juli 1019

Pizzeria aan de Nieuwe Ebbingestraat. De overval gebeurde rond middernacht. Volgens de politie dreigden de daders met een vuurwapen en een mes. Buit: onbekend.

27 juni 2019

Carpetright aan het Hoendiep. Twee mannen bedreigden de medewerkers en gingen er op een scooter vandoor. Buit: een onbekend geldbedrag.

27 juni 2019

Cafeteria aan de Floresstraat in de Korrewegwijk. Al de derde overval dit kalenderjaar. Volgens de politie gaat het vermoedelijk om één dader, van rond de 16 jaar, met een getinte huidskleur. Hij droeg een wit masker en een capuchon. De overvaller dreigde met een vuurwapen en ging er vandoor in de richting van de Bataviastraat. Buit: een onbekend geldbedrag.

9 juni 2019

Het tankstation aan de Zonnelaan in Paddepoel. Een medewerker werd bedreigd. De daders zijn donker gekleed, hun gezichten waren bedekt en ze droegen een donkere muts. Beiden hebben een rugtas bij zich. Ze gingen er lopend vandoor richting de wijk Selwerd. Buit: een onbekend geldbedrag.

19 mei 2019

Cafetaria Hof van Beijum aan de Stoepemaheerd in Beijum. Eén overvaller met een wapen. Buit: onbekend geldbedrag.

25 april 2019

Cafetaria aan de Floresstraat in de Korrewegwijk. De tweede overval dit jaar. Twee overvallers met meerdere wapens. Buit: onbekend geldbedrag.

14 februari 2019

Cafetaria aan de Floresstraat in de Korrewegwijk. De eerste overval dit jaar. Twee overvallers met minimaal één wapen. Buit: onbekend geldbedrag.

30 januari 2019

Albert Heijn supermarkt aan de Stoepemaheerd in Beijum. Eén overvaller met een vuurwapen. Beelden van de overval werden vertoond op Opsporing Verzocht. De uitzending leverde negen tips op.

17 december 2018

Shell tankstation aan de Zonnelaan in Paddepoel. Twee dertienjarige overvallers met een mes. De twee werden een maand later gearresteerd en veroordeeld tot zestig uur werkstraf.

1 november 2018

Aldi supermarkt aan de Kajuit in Lewenborg. Twee overvallers met vermoedelijk twee vuurwapens. Buit: onbekend geldbedrag.

10 september 2018

Natuurvoedingswinkel aan de Meeuwerderweg in de Oosterpoortbuurt. Eén overvaller met een mes. Geen buit.

1 september 2018

Snackbar aan de Helper Weststraat in Helpman. Drie overvallers, onder wie waarschijnlijk een meisje, met waarschijnlijk een vuurwapen. Buit: onbekend. In Opsporing Verzocht werd aandacht besteed aan deze zaak. De uitzending leverde elf tips op.

