Provincie volgt opgelaaide herindelingsdiscussie in Oost-Groningen 'met interesse'

Dat de herindelingsdiscussie in Oost-Groningen nieuw leven is ingeblazen, wordt op het provinciehuis met interesse gevolgd.

'Het is goed om te zien dat de burgemeesters nadenken over de toekomst', zegt gedeputeerde Fleur Gräper (D66).

Ze refereert aan burgemeesters Jaap Kuin van Pekela en Froukje de Jonge van Stadskanaal. Kuin zorgde voor een opleving in de discussie door te pleiten voor één grote Oost-Groninger gemeente en De Jonge zegt dat de deur wat haar betreft open staat.

Nadenken over toekomst

Eerder kwamen Pekela en Stadskanaal niet tot een herindeling met Veendam, omdat bij laatstgenoemde de gemeenteraad voor een gemeentelijke fusie ging liggen.

'Wij hebben toen gezegd dat het aan de drie gemeenten is om na te denken over een vervolg', zegt Gräper. 'We zien dat met interesse tegemoet en ik vermoed dat we daar de komende tijd wel over door gaan praten.'

Oost-Groninger supergemeente

Jaap Kuin pleitte voor een supergemeente met Pekela, Stadskanaal, Oldambt en Westerwolde. Die laatste gemeente heeft net een herindeling achter de rug.

'We weten dat een herindeling veel tijd en energie kost, dus dat moet je niet te vaak achter elkaar doen', zegt Gräper daarover. 'Maar tegelijkertijd hebben we wel met een opgave te maken en daar moeten we het gesprek over aangaan.'

Geen weesgemeenten

Als het ooit komt tot een fusie van de vier gemeenten, dan blijft Veendam als eenzame gemeente achter. De provincie wil daarvoor waken.

'We moeten kijken hoe sterk individuele gemeenten zijn, maar het is ook onze zorgtaak om geen weesgemeenten over te houden.'

