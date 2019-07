Omwonenden spoor Stadskanaal krijgen informatie over treinplannen

De omwonenden van de spoorlocatie tussen Bareveld en Stadskanaal ontvangen een brief van de gemeente over de komst van de trein naar Stadskanaal.

Dat maakt wethouder Goedhart Borgesius (VVD) bekend. In de brief wordt uit de doeken gedaan hoe het proces eruit gaat zien.

'In die brief proberen we duidelijk te maken welke stappen we gaan volgen', zegt Borgesius. 'Op het moment dat spoorwegbeheerder ProRail met een plan van aanpak komt voor de aanleg van het spoor, gaan we ook echt met de omwonenden in overleg.'

STAR-station krijgt belangrijke rol

De provincie besloot in maart van dit jaar dat de spoorlijn naar Stadskanaal wordt doorgetrokken en dat het station waar museumspoorlijn STAR nu gehuisvest is, ook het treinstation wordt voor de nieuwe verbinding.

Dat betekent dat de route waar nu de museumstoomtrein langs komt, de route voor de personentrein wordt.

'Nog geen plan'

'Maar zover is het nog niet', vervolgt Borgesius. De spoorlijn wordt pas in 2024 of 2025 operationeel. Op dit moment is er nog geen plan van aanpak. Er moet eerst nog heel wat water door het A.G. Wildervanckkanaal.'

