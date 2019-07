Imagoprobleem: potentiële toerist beoordeelt Groningen slechter dan echte toerist

Een rondvaartboot in de Groningse grachten (Foto: Jos Schuurman/FPS)

Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van de provincie Groningen.

Zesje

Mensen die in het verleden op bezoek zijn geweest in Groningen, zijn over het algemeen erg tevreden met wat ze hier zien. De toeristen geven de provincie gemiddeld een 7.7 als cijfer. Kon minder dus.

Maar het beeld dat mensen van Groningen hebben terwijl ze hier nog nooit zijn geweest, is aanzienlijk slechter. De potentiële toerist geeft Groningen 'slechts' een 6.2.



Een zesjescultuur past niet bij ons Mirjam Wulfse - Gedeputeerde

Imagoprobleem

Zie daar het imagoprobleem. Want blijven de toeristen niet juist weg als ze een slecht beeld hebben van de provincie?

'Dat is precies de kern en daar moeten we aan werken', reageert gedeputeerde Mirjam Wulfse (VVD) op het onderzoek. 'Een zesjescultuur past niet bij ons. We zien recreatie en toerisme juist als een kans waar nog veel te halen valt. Denk dan bijvoorbeeld aan evenementen.'

Arrangementen

De provincie wil ook de combinatie van Stad én Ommeland de komende jaren beter op de kaart zetten. Wulfse: 'In de vorm van arrangementen bijvoorbeeld.'

Positief

Er komen ook positieve punten uit het onderzoek, benadrukt de gedeputeerde. 'We worden meer geassocieerd met de Waddenkust dan voorheen en dat geldt ook voor cultuur en landschap. We maken dus kleine stapjes, maar we gaan nog grotere stappen zetten de komende jaren.'

En, zo stelt Wulfse, het kan altijd erger. 'Als we een fantastisch imago hebben bijvoorbeeld, maar dat de mensen hier komen en ons dan een vijfje geven. Ik denk dus dat het niet zo'n enorm groot imagoprobleem is.'

