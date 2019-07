Advocaat hekelt Groningse zedenpolitie: ze hebben niets geleerd van zaak Rosa Timmer

Poortman stoort zich met name aan de eerste reactie van de politie, toen het slachtoffer aangifte wilde doen. De vrouw zou te horen hebben gekregen dat ze over tien dagen maar terug moest komen, zodat ze voldoende 'bedenktijd' zou krijgen.

De advocaat heeft een podcast over de zaak gemaakt. Daarin komt niet alleen zijzelf, maar ook het slachtoffer aan het woord. Laatstgenoemde wordt - begrijpelijk - niet met naam genoemd, maar het gaat om een vrouw van 42 jaar.

Bekende met twee vrienden binnengelaten

Zij vertelt dat op 31 mei een vriend van haar aanbelt en vraagt of hij wat mag komen drinken. Hij heeft twee vrienden bij zich. Ze stemt toe en laat het drietal binnen. Ze vertelt er wel meteen bij dat ze volgende dag moet werken en het daarom niet te laat wil maken.

Kort daarna wordt ze onwel: 'Een gevoel alsof ik heel snel dronken werd'. Vermoedelijk hebben de mannen stiekem GHB in haar frisdrank gedaan. GHB staat bekend als 'verkrachtingsdrug'.

Wurgpoging

Als de vrouw min of meer bij komt, merkt ze dat ze in haar bed ligt, samen met de drie mannen. Die hebben seks met haar. Als het slachtoffer zich probeert te verweren, of om hulp te schreeuwen, merkt ze dat dat niet lukt. Ook probeert één van de mannen haar te wurgen, waardoor ze weer bewusteloos raakt.

Als ze de volgende ochtend vroeg wakker wordt en beseft wat er is gebeurd, kleedt ze zich aan en vlucht haar huis uit, samen met haar hond. Ze besluit een vriendin te bellen om te vertellen wat haar is overkomen. De vriendin raadt haar dringend aan naar de politie te stappen, maar dat durft de vrouw eerst niet: 'Het is mijn schuld, ik heb ze binnengelaten.'

Mes in de hand

In plaats daarvan gaat ze weer naar huis, waar ze opnieuw het drietal aantreft. Met een mes uit de keuken in haar hand slaagt ze erin de mannen weg te jagen. Daarna besluit ze naar haar werk te gaan, maar al gauw merkt ze dat ze niet in staat is om te werken.

Handafdrukken in de halsstreek

Ze gaat weer naar huis en belt een andere vriendin. Die gaat met haar naar het Martini Ziekenhuis. Een arts constateert dat de vrouw onder de blauwe plekken zit en onder meer handafdrukken in de halsstreek heeft. De arts besluit de politie in te schakelen.

De vrouw wordt overgebracht naar het UMCG, waar een gespecialiseerd medisch team haar verder onderzoekt. Conclusie: hier is sprake van zeer gewelddadig handelen. Poortman beschikt naar eigen zeggen over het medisch rapport.



Sinds de zaak Rosa Timmer weet iedere zedenrechercheur dat die bedenktijd van de baan is Liesbeth Poortman - Advocaat

Uitgestelde aangifte

Het slachtoffer krijgt te horen dat ze op 11 juni aangifte kan doen bij de politie, elf dagen na de verkrachting. Dat zou onder meer te maken hebben met 'wettelijke bedenktijd'. Maar de aangifte blijkt op de afgesproken datum niet door te kunnen gaan en moet dus worden uitgesteld. Ten einde raad besluit de vrouw op 14 juni Poortman in te schakelen.

De advocaat trekt meteen aan de bel en eist dat de politie direct actie onderneemt. Op 19 juni volgt dan alsnog de aangifte. Op de vraag hoe het verder gaat, antwoorden de rechercheurs dat er eerst bewijsmateriaal moet worden verzameld. Daarna kunnen de verdachten een brief tegemoet zien met daarin het verzoek zich te melden op het politiebureau.

Dat had al veel eerder moeten gebeuren, stelt Poortman in haar podcast. De kans is klein dat bruikbare DNA-sporen op de lichamen van de verdachten nog worden teruggevonden. Bovendien komen de verdachten uit het buitenland. Het gevaar bestaat dat ze de grens over vluchten.

Rosa Timmer

Vooral de al genoemde 'bedenktijd' zit de advocaat dwars. In haar podcast refereert ze aan de geruchtmakende zaak van de Groningse journalist Rosa Timmer. Toen zij aangifte wilde doen van aanranding - door een 'kruisgrijper' - in een café in de Groninger binnenstad, kreeg zij te horen dat daarvoor een bedenktijd van enkele weken in acht moest worden genomen.

De zaak leidde tot landelijke ophef, omdat Timmer in haar columns in Dagblad van het Noorden vertelde wat haar was overkomen.

De politie beloofde naderhand dat aangiftes van aanranding en verkrachting voortaan direct zouden worden opgenomen. 'Sinds de zaak Rosa Timmer weet iedere zedenrechercheur dat die bedenktijd van de baan is', aldus Poortman in haar podcast.

Reactie politie: 'Bedenktijd is niet verplicht, wel nuttig'

De politie bevestigt de zaak te onderzoeken, maar wil daar niet op ingaan omwille van de privacy van het slachtoffer. Woordvoerder José van Gijssel wil in algemene zin wel iets zeggen over de bedenktijd, die door Poortman wordt gehekeld. De politie bevestigt de zaak te onderzoeken, maar wil daar niet op ingaan omwille van de privacy van het slachtoffer. Woordvoerder José van Gijssel wil in algemene zin wel iets zeggen over de bedenktijd, die door Poortman wordt gehekeld. Van Gijssel: 'Die bedenktijd is niet verplicht, maar is wel nuttig. Zeker als het slachtoffer en de verdachte(n) bekenden van elkaar zijn. Dat heeft veel impact voor henzelf en voor hun omgeving. Sommige slachtoffers hebben een week bedenktijd nodig, andere soms wel een half jaar.' 'Verder streven wij ernaar dat de medewerker die de aangifte opneemt, ook het eerste informatieve gesprek voert met het slachtoffer, zodat ze niet het hele verhaal opnieuw moet vertellen. Het kan dus gebeuren dat de aangifte even op zich laat wachten.' Wat betreft het veilig stellen van DNA-sporen zegt Van Gijssel: 'Dat mogen we niet zomaar doen. DNA afnemen is aan strenge regels gebonden. Dat kan niet op basis van één verklaring.' 'Dat neemt niet weg, dat we het heel vervelend vinden dat het slachtoffer dit zo ervaart. Maar we nemen haar verhaal serieus en we zijn ermee bezig', besluit Van Gijssel.

Liesbeth Poortman geeft woensdagmorgenochtend om 8.30 uur een toelichting op Radio Noord.

