Ard van der Tuuk is de nieuwe burgemeester van Westerkwartier (update)

Ard van der Tuuk (PvdA) is de nieuwe burgemeester van de gemeente Westerkwartier. Dat is zojuist bekendgemaakt op het gemeentehuis in Zuidhorn.

De 50-jarige Van der Tuuk wordt de eerste kroonbenoemde burgemeester van de gemeente Westerkwartier. Op dit moment is Koos Wiersma (CDA) waarnemend burgemeester in de gemeente.

Waarnemer in Grootegast

Van der Tuuk werd in 2007 verkozen tot lid van de Provinciale Staten van Drenthe. Tussen 2011 en 2016 werd hij daar gedeputeerde. In oktober 2016 begon hij als waarnemend burgemeester in de gemeente Grootegast. Aan die functie kwam per 1 januari een einde toen Grootegast samen met Leek, Marum en Zuidhorn verder ging als de gemeente Westerkwartier.

'Brok in de keel'

De in Winschoten geboren Van der Tuuk laat in een eerste reactie weten dat zijn voordracht als een verrassing komt.

'Ik had een brok in de keel. Ik vind dit zo'n mooie gemeente. Mensen zeiden tegen mij dat het wel voor de hand lag dat ik burgemeester zou gaan worden. Maar juist dingen die voor de hand liggen, zijn niet vanzelfsprekend. Ik zag het niet als een gelopen race. Vandaar dat ik ook een beetje emotioneel werd.'

'Hij kent de gemeente'

Ytsen van der Velde (VZ Westerkwartier) is als voorzitter van de vertrouwenscommissie maar wat blij met Ard van der Tuuk. 'Het is iemand die uitstekend in het Westerkwartier past. Hij kent de gemeente, hij is bij de voorbereidingen van de herindeling betrokken geweest.'

Afspraak onder burgemeesters

Het Westerkwartier bestaat uit vier voormalige gemeenten. De vier voormalige burgemeesters hadden afgesproken niet te solliciteren op de functie van burgemeester van Westerkwartier. 'Hij was niet één van de burgemeesters die betrokken was bij die afspraak, hij was waarnemer van Grootegast.' Van der Tuuk kwam in Grootegast aan het roer te staan nadat Kor Dijkstra onverwacht overleed. Het herindelingstraject was toen al ingezet.

Netwerker en verbinder

De belangrijkste reden om voor Van der Tuuk te kiezen, lag in het feit dat hij volgens Van der Velde een 'verbinder' en 'netwerker' is.

'Vooral nu, met de nieuwe gemeente. We willen een grote rol spelen in de regio. Vooral met de gemeente Groningen en de Friese gemeenten. Wij denken dat hij als netwerker daar de meest geschikte kandidaat voor is.'

Carrièrevlekje

In 2016 stapte Van der Tuuk op als gedeputeerde van de provincie Drenthe omdat hij met zijn collega's een verschil van inzicht had over de te voeren bestuursstijl. Van dat carrièrevlekje heeft de aankomend burgervader zich ontdaan, zegt Van der Velde.

'Natuurlijk wordt daar over gesproken, maar dat wordt waarschijnlijk ook meer opgeblazen dan het eigenlijk is. Is voor ons ook niet belangrijk. Hij heeft voor ons in Grootegast bewezen dat hij een hele goede burgemeester kan zijn.'

Elk jaar verhuizen

Opvallend is het voornemen van de nieuwe man in het Westerkwartier om te gaan rouleren van woonplaats binnen de gemeente. 'Het is geen grapje. Hij heeft heel expliciet gezegd dat hij wil rouleren door de gemeente. Op die manier woont hij elk jaar ergens anders. Wij vinden dat dat bij het DNA van de gemeente past; dichtbij.'

De verhuiskosten hoeft Van der Tuuk niet te declareren bij zijn nieuwe werkgever als het aan de VZ-voorman ligt. 'Die bonnetjes moet hij zelf maar gaan betalen. De gemeente gaat niet al die verhuiskosten betalen.'

Van start in oktober

De aanbeveling voor Van der Tuuk wordt nu aangeboden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Pas wanneer het Koninklijk Besluit is getekend, is zijn benoeming definitief. Op woensdag 2 oktober moet de installatie en beëdiging van Van der Tuuk als nieuwe burgemeester plaatsvinden. Tot die tijd draagt Wiersma de ambtsketting nog.

Eén na grootste

Fusiegemeente Westerkwartier telt 41 dorpen en 62.000 inwoners. Daarmee is het qua inwoneraantal de tweede gemeente van onze provincie. Van der Tuuk krijgt te maken met een gemeentebestuur dat bestaat uit VZ Westerkwartier, PvdA, ChristenUnie en CDA.

Update: de reacties van Van der Tuuk en Ytsen van der Velde zijn toegevoegd aan het bericht.



