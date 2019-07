Midden-Groningen bespaart twee miljoen op noodhulp, maar houdt gat in begroting

'Ik ben heel blij dat de besparingen die we voorzien hadden, uit lijken te komen', zegt de wethouder. 'Al ben ik ook er altijd van overtuigd geweest dat de maatregelen die we hebben genomen hun effect zouden hebben.'

25 miljoen

De totale uitgaven aan jeugdzorg zijn in de gemeente Midden-Groningen zo'n 25 miljoen euro. 'Onze medewerkers in de sociale teams hebben gekeken of ze zaken goedkoper kunnen doen. Ze zijn niet gestopt met hulp geven aan mensen die dat nodig hebben, maar kijken wel erg goed of iedere dure behandeling nodig is.'

Ook wanneer behandelingen niet hun gewenste effect hadden, is volgens Verschuren 'kritisch gekeken' of het dan wel logisch is om met zo'n behandeling door te gaan.

300 duurste gezinnen

'Verder hebben we met de 300 duurste gezinnen, die zo'n 70 tot 80 procent van het budget opslokten, gesproken. Wat is daar aan de hand? Waarom wordt daar zo veel en zulke dure hulp ingezet?'

'Te gemakkelijk, te zware hulp'

Volgens Verschuren is er in het verleden 'te gemakkelijk te zware hulp ingezet'. Hij denkt dan ook niet dat jongeren die hulp nodig hebben, door de bezuinigingen de hulp die ze nodig hebben niet krijgen.

'Ouders zeggen vaak: doe maar het duurste, want dat zal wel het beste zijn', zegt Verschuren. 'En zorgaanbieders hebben daar ook een belang bij. Zij willen vaak ook dat een behandeling langer duurt dan nodig. En dat terwijl praktische hulp vaak beter is dan het doorsturen van kinderen naar allerlei dure therapieën waarvan het effect lang niet bewezen is.'

Heel groot gat over

Is Verschuren met zijn gemeente nu uit de financiële problemen? 'Was dat maar waar', slaakt de SP-wethouder een zucht. 'Vorig jaar hadden we een tekort van 6,9 miljoen. Daar gaat twee miljoen af', zegt Verschuren. Dan blijft dus alsnog een tekort van 4,9 miljoen over.

Daar gaat nog een tegemoetkoming van het Rijk vanaf, volgens Verschuren per saldo 400.000 euro. 'We moeten helaas nog altijd stevige bezuinigingsmaatregelen gaan nemen', zegt de wethouder. 'Want een tekort van bijna vijf miljoen is nog altijd een heel groot gat in de begroting.'



