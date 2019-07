Zorgpersoneel 't Olde Heem Kloosterburen voelt zich 'gepest, bedreigd en geïntimideerd'

Het zorgpersoneel van Loug Hogeland stopt met de zorgverlening in 't Olde Heem in Kloosterburen. De werknemers voelen zich 'gepest, bedreigd en geïntimideerd'.

Dat heeft het personeel dinsdag in een verklaring laten weten.

Vorige week heeft het team van Loug Hogeland de dorpscoöperatie Klooster&Buren, die verantwoordelijk is voor het verzorgingshuis, laten weten dat ze definitief stoppen. 'Een besluit dat met pijn in het hart is genomen', schrijft het zorgteam in hun verklaring.

Op eigen benen

Eind 2018 was het zorgteam nog in dienst bij de coöperatie. Maar ze besloten voor zichzelf te beginnen onder de naam Loug Hogeland. Zeventien mensen dienden hun ontslag in. Ze vonden dat de zorgverlening in 't Olde Heem beter kon. Geld voor de zorg ging volgens hen niet naar de zorg. De coöperatie weersprak dat destijds.

Ruziënd over straat

Sinds het zorgpersoneel zelfstandig verder is gegaan, botert het niet tussen de oud-medewerkers en het bestuur van de coöperatie. Er moest bemiddeling aan te pas komen en begin dit jaar leken de neuzen dezelfde kant op te staan. Maar het zorgteam laat nu weten dat er nooit een stap in de goede richting is gezet.

Onveilig gevoel

'Loug is fanatiek tegengewerkt in haar werkzaamheden en kreeg te maken met juridische vervolgingen, zwartmakerij, pesterijen, intimidaties en bedreigingen', valt in de verklaring te lezen.

'Loug heeft, tot aan de laatste snik, de samenwerking opgezocht met de coöperatie, maar kon deze niet vinden. Het team rest de conclusie; het is ons hier niet gegund. We merken aan de zorgvragers dat zij gebukt gaan aan de sfeer in en rondom 't Olde Heem. Mensen eten en slapen slecht, worden ziek van de spanning, krijgen rustgevende medicatie toegediend en voelen zich verdrietig of onveilig',

'Geen sprake van pesterijen'

Het bestuur van coöperatie Klooster&Buren is verrast door de verwijten van Loug Hogeland. 'Er is totaal geen sprake van pesterijen en intimidatie. Dat willen wij absoluut niet in ons gebouw en hebben wij ook niet gedaan. Het bestuur heeft daar meerdere malen ook afstand van genomen, bijvoorbeeld tijdens onze algemene ledenvergadering dit jaar', zegt bestuurslid Gerlof Alves.

Voor het bestuur voelde de overstap begin dit jaar als een 'coup' omdat er toen geen overleg was over de onvrede. Alves benadrukt dat ze Loug daarna wel fatsoenlijk behandeld hebben, zoals iedere andere zorgaanbieder.

Verziekte situatie

Het team werknemers voelt zich verder niet gesteund door instanties als de gemeente Het Hogeland, Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, de GGD. Ze hebben daar naar eigen zeggen aan de bel getrokken, maar niet de nodige hulp gekregen.

Juridische strijd

De mensen van Loug Hogeland voelen zich moegestreden en voelen de druk van de dreigende schadeclaims. In de brief valt verder te lezen dat medewerkers hierdoor op het tandvlees lopen en zich soms onveilig voelen. Door deze 'verziekte situatie' is het zorgteam van Loug Hogeland van mening dat ze niet de juiste kwaliteit zorg kan verlenen. Ze stoppen dan ook met het verlenen van die zorg.

'Die juridische strijd zijn ze zelf aangegaan', zegt Alves. Volgens hem ging de strijd om lonen en de manier waarop Loug de zorgcontracten van cliënten heeft verkregen. 'De rechter heeft toen gezegd dat contracten niet rechtmatig verkregen zijn en er sprake was van slecht werknemerschap. De coöperatie is daarover in het gelijk gesteld. Dan is het niet gek dat daar dan een schadeclaim achterweg komt. Wie de bal kaatst, kan hem terug verwachten', vertelt Alves.

Eigen zorgteam

Verder zegt het zorgteam dat de coöperatie hun uit het gebouw heeft weggewerkt. Doordat volgens hen de coöperatie weer een eigen zorgteam op wilde zetten en inwoners van Kloosterburen opriep om niet met Loug in zee te gaan. 'In woord en daad is duidelijk gemaakt dat Loug een ongewenste partij is in het Olde Heem', schrijft het team van Loug.

'Wij zijn een coöperatie met een gebouw waarin meerdere zorgaanbieders werken, die we allemaal op dezelfde goede manier behandelen. We hebben juist de samenwerking met Loug opgezocht', zegt Alves. Ook laat hij weten dat het bestuur nooit een geheim heeft gemaakt van de wens om weer een eigen zorgteam op te zetten. 'Wij hebben onderzocht of dit mogelijk was. Omdat we graag weer een eigen zorgteam wilde'.

Slechts concurrentie

'Nogmaals: er was geen sprake van intimidatie, wel concurrentie. Maar dat is in ieder verzorgingshuis hetzelfde. Het staat een cliënt vrij om zelf een partij te kiezen waarmee ze in zee willen. Wij hebben nooit mensen opgeroepen om niet met Loug in zee te gaan. Dat kan ook niet, want de contracten staan vast', vertelt Alves.

Hoe verder?

Loug Hogeland laat in de verklaring verder weten dat het nog één maand de zorg gaat verlenen in 't Olde Heem en daarna stopt.

'In versneld tempo zijn we bezig om ervoor te zorgen dat de zorg gegarandeerd blijft. Hoe deze constructie eruit gaat zien weten we nog niet', vertelt Alves. Op de vraag of het zorgpersoneel in de toekomst weer in dienst kan komen bij de coöperatie, reageert het bestuurslid positief.

'Wij hebben geen gesloten deuren. Maar wij hebben ook nog geeneens een gesprek gehad met de mensen van Loug.'

