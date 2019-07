76-jarige vrouw seksueel misbruikt in bos, Zuidlaarder (26) opgepakt (update)

Een 26-jarige man uit Zuidlaren is dinsdag aangehouden vanwege een ernstig zedendelict. De man zou afgelopen zaterdag een 76-jarige vrouw seksueel hebben misbruikt in het bos tussen Schipborg en Annen.

Tv-programma Opsporing Verzocht besteedde dinsdag aandacht aan de zaak. De uitzending drie tips opgeleverd.

Boswandeling

De vrouw ging zaterdagmiddag tussen half vier en vijf uur wandelen in natuurgebied De Strubben-Kniphorstbosch tussen de Schipborgerweg en de N34. Ze wandelde met nordic walking-stokken vanaf een zandpad, dat richting de onderdoorgang van de N34 bij Annen loopt, in de richting van grafheuvel Driemarkenpunt.

Onderstaande kaart laat zien waar de vrouw werd aangevallen



Gevolgd

Onderweg merkte de vrouw dat ze werd gevolgd. Vlak bij de grafheuvel sloeg de dader toe. De vrouw, die met de auto naar het natuurgebied was gereden, kon uiteindelijk zelf weer met haar auto thuiskomen en belde daar de politie.

In het tv-programma maakte de politie bekend dat de zaak met de arrestatie van de 26-jarige Zuidlaarder nog niet is opgelost. Men is nog op zoek naar meer informatie over het misdrijf.

Andere wandelaars en fietser

De bejaarde vrouw heeft verteld dat ze in de buurt van de grafheuvel een wandelend echtpaar is tegengekomen. De politie is op zoek naar dit stel en ook naar een ongeveer 70-jarige man die voorbij fietste. Die man droeg een stoffen muts.

Dit bericht is aangevuld met het aantal tips dat via Opsporing Verzocht is binnengekomen.