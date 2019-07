Nel en Nico op de koffie bij Mark Rutte: 'Ik was bloedjenerveus'

Nel en Nico Postmus keken even raar op toen zij een belletje kregen vanuit Den Haag. 'Wij kregen opeens telefoon van de secretaresse van Mark Rutte. Zij nodigde ons uit om wat te komen eten in het Catshuis in Den Haag', vertelt Nel zichtbaar verbaasd.

Het stel uit Finsterwolde zorgt er elk jaar voor dat inwoners van de gemeente Oldambt die het financieel slecht hebben, toch cadeautjes krijgen op pakjesavond en tijdens de kerstdagen lekker kunnen eten.

Reden voor de minister-president om de twee in het zonnetje te zetten.

'Hartstikke leuk!'

En dus stapten Nel en Nico vorige week woensdag in de auto naar Den Haag. Nel: 'De sfeer daar was echt heel relaxed. We mochten zelfs Mark zeggen, maar zo zit ik niet in elkaar. Ik heb gewoon meneer Rutte gezegd. Tja, zo ben ik opgevoed, haha.'

Rutte luisterde goed naar wat Nel en Nico te vertellen hadden, vertelt Nico. 'Hij vindt ons initiatief echt geweldig. En ik kon aandacht vragen voor de situatie in Oldambt. Er is een hoog percentage werkloosheid en laaggeletterdheid, dat kon ik benadrukken. Ons project is echt nodig.' Nel vervolgt: 'Ik heb echt het gevoel dat meneer Rutte goed geluisterd heeft.'



Meneer Rutte zei direct: 'Jij bent die mevrouw die altijd haar huis vol heeft staan met cadeautjes! Nel Postmus

Krantenknipsels uitgeknipt

Nel en Nico stonden versteld. 'Wij hadden een kaartje met onze naam opgespeld, maar dat was helemaal niet nodig. Meneer Rutte zei direct: 'Jij bent die mevrouw die altijd haar huis vol heeft staan met cadeautjes!' Dat was heel leuk.'

Rutte ging nog een stapje verder, vertelt Nel: 'Hij had zelfs foto's uit de krant geknipt en die meegenomen. Wij dachten eerst: hij zal wel gehoord hebben wie wij zijn, maar hij heeft zich echt ingelezen in wat wij doen.'

Het huis van Nico en Nel staat jaarlijks vol met cadeaus voor de minima (Foto: Beppie van der Sluis/RTV Noord)



Waardering

Nico en Nel waren met hun jaarlijkse actie één van de vijf aanwezige goede doelen.

Er zaten bijzondere initiatieven bij, vertelt Nel: 'Er was een man met een hond die plastic opruimt op het strand en in de bossen. En er waren twee dames die altijd bezig zijn om met andere vrijwilligers de grachten van Amsterdam schoon te houden van zwerfvuil.'

Bloedjenerveus

Na een hapje en een drankje met de minister-president keerden de twee weer terug naar hun woning in Finsterwolde.

'Wij kregen nog een fles wijn mee, maar het ging vooral om de waardering. Het was echt heel bijzonder!', besluit Nel, die overigens wel blij was toen het er op zat. 'Ik was echt bloedjenerveus, haha.'

Lees ook:

- 'Op zijn sterfbed vroeg hij: mam, ga jij dit verder doen?'

- Oproepje zorgt voor 'Sinterklaaspapier in overvloed'