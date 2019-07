Brand op bovenste verdieping Dijkzichtflat Delfzijl is onder controle

Op de bovenste verdieping van de Dijkzichtflat aan de Kustweg in Delfzijl woedt een brand. De brandweer heeft een deel van de flat ontruimd. De brand brak rond 04:00 uit en is inmiddels onder controle, nadat het vuur aanvankelijk lastig te bestrijden was.

De brand woedt niet alleen in een woning, maar ook in de liftschacht. Er zijn twee woningen uitgebrand, zeven hebben schade opgelopen. Er zijn geen gewonden gevallen. Niet alleen op de bovenste verdieping was brand, ook op de negende etage.

De schade aan de flat is volgens de brandweer aanzienlijk.

Bewoners opgevangen

Alle appartementen rondom de brandhaard zijn ontruimd, maar volgens de brandweer is er geen gevaar voor de hele flat.

'Dat is ook de reden dat we maar deels geëvacueerd hebben', zegt een woordvoerder. Over de oorzaak van de brand is niets bekend.

Zeker is wel dat de bewoner van het appartement waar de brand uitbrak veilig uit het gebouw is gekomen. De bewoners worden opgevangen in de buurt.

Schrikken

'Ik schrok!', zegt een mevrouw die op de vijfde verdieping van de flat woont.

'Ik hoorde een ruit ingeslagen worden en dacht dat mensen ruzie hadden', zegt een man, die al gauw in de gaten kreeg dat het om brand ging.

Een andere man stond samen met zijn hond op straat. 'Ik ben rustig gebleven. Eerst merkte ik er niks van, maar later zag je dat de vlammen er uit sloegen.'

Volgens hem is er vaker brand in de flat. 'Er moet wel wat aan beveiliging gedaan worden, met sprinklers of zo.'

Sloopwerkzaamheden

Om bij de brandhaard te komen, verrichtte de brandweer sloopwerkzaamheden rond de liftschacht om het vuur beter te kunnen bestrijden. Ook is een hoogwerker ingezet bij het bluswerk.