Zonder gaswinning vlakt economische groei af; energietransitie is zowel kans als risico

Waar in 2018 de economie met 2,7 procent groeide, is die groei in 2019 1,3 procent. Dit beeld past in een landelijke trend. In heel Nederland doet het tempo van de economische groei een stap terug.

Krimp economie inclusief gaswinning

Al jaren krimpt de Groningse economie als je de gaswinning wél meeneemt. Dat komt omdat de gasproductie al een aantal jaar afneemt. Deze krimp is wel minder sterk geworden. Want de economie mét de gaswinning krimpt in 2019 met 0,1 procent, terwijl dit percentage vorig jaar nog op 0,8 procent lag.

Werkloosheid

Ondanks dat de werkloosheid in Groningen het hoogst is, daalt de werkloosheid. Vorig jaar was de werkloosheid 5,1 procent, dit jaar verwacht de ING dat het op 4,3 procent uitkomt. In het eerste kwartaal van 2019 waren er 7.600 openstaande vacatures. Dat is 12 procent meer dan een jaar eerder.

Energietransitie

De energietransitie biedt volgens de ING zowel kansen als een risico. De uitbreiding van de offshore windparken en de groene waterstofeconomie geeft groeikansen, maar als kolencentrale in de Eemshaven eerder dan in 2030 moet sluiten, dan neemt dat naar verwachting 'een flinke hap uit de economie'.

Lees ook:

- Zónder gas groeit en mét gas krimpt de Groningse economie

- RTV Noord checkt: Verliest Groningen 20.000 banen als de gaskraan dicht is? Waarschijnlijk niet