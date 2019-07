'Tijdelijke lift moet bewoners Dijkzichtflat uit de brand helpen'

Mocht de lift in de Dijkzichtflat in Delfzijl na de brand van woensdagochtend voor langere tijd niet werken vanwege reparatie of vervanging van de lift, dan zal woningcorporatie Acantus een tijdelijke lift tegen de flat moeten plaatsen.

Dat adviseert Koos van Lindenberg van het Liftinstituut.

Het Liftinstituut kent de liften in de Dijkzichtflat en heeft ze gekeurd voordat ze werden getroffen door de brand. Volgens Van Lindenberg voldeden de liften aan alle veiligheidsmaatregelen.

De liftschacht van de flat bestaat uit twee liften waarvan de ene op alle even verdiepingen stopt en de andere op alle oneven verdiepingen.

Grootte van de schade nog onbekend

Beide liften hebben volgens de liftkenner 'enige schade' opgelopen van de brand van woensdagochtend. Hoe groot de schade is, is nog onbekend en wordt momenteel onderzocht.

De brand is volgens Van Lindenberg niet ontstaan in de liftschacht en heeft daarom goede hoop voor de liften zelf. 'Het kan zijn dat de schade meevalt.' Ook volgens de brandweer lijkt het er in eerste instantie op dat de brand in een woning is ontstaan, maar 'uit onderzoek moet de definitieve plaats waar de brand is ontstaan naar voren komen'.

Tijdelijke lift

Toch zal de lift enige tijd buiten gebruik zijn. 'Naast het gebouw zou een tijdelijke lift moeten komen. Het opbouwen van zo'n lift duurt één à twee dagen.' Volgens Van Lindenberg kunnen de mensen daarna hun woning gewoon gebruiken.

Mochten er in de tussentijd calamiteiten ontstaan en mensen zouden naar beneden moeten met een brancard dan is het volgens Van Lindenberg niet uitgesloten dat de brandweer daarbij zal assisteren. 'Dat is verre van ideaal.'

Of en wanneer Acantus een lift gaat plaatsen is nog niet duidelijk.

Lees ook:

- Veel schade bij brand op bovenste verdieping Dijkzichtflat Delfzijl