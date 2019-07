'Komst nieuwe bedrijven naar Delfzijl en de Eemshaven staat tijdelijk op slot'

Dat zegt directeur Frans Alting van de SBE, de Samenwerkende bedrijven Eemsdelta, die ruim honderd bedrijven in die regio vertegenwoordigt.

De Raad van State bepaalde anderhalve maand geleden dat de manier waarop de overheid vergunningen verleent aan bedrijven die stikstofverbindingen uitstoten niet mag. Kort gezegd komt het er op neer dat er vergunningen worden verleend op basis van verwachtingen over de stikstof-uitstoot, en niet op basis van feiten.

De overheid vind het beperken van die uitstoot belangrijk voor de bescherming van kwetsbare natuurgebieden.

'Bestuurlijke chaos'

Nieuwe wetgeving is er nog niet, en dus weten de bedrijven voorlopig niet waar ze aan toe zijn. 'Er is nu sprake van bestuurlijke chaos', zegt Alting.

'Bedrijven weten niet waar ze aan toe zijn en nieuwe activiteiten kunnen niet vergund worden. Bestaande bedrijven met al oudere vergunningen hebben meestal geen probleem. Voor nieuwe bedrijven zijn we nu aan het kijken hoe we ze hier op een mooie manier kunnen laten landen.'

Nauw contact

Bij die bedrijven heerst de vraag: 'Whats going on there?, dus we hebben veel uit te leggen', vervolgt Alting.

'We zijn daarom in overleg met Groningen Seaports en met de provincie om te kijken hoe we dit varkentje kunnen wassen. We staan in nauw contact met de investeerders, want we willen er voor zorgen dat we straks hier die prachtige installaties hebben staan.'

Salderen

Volgens Alting is het wachten op nieuwe 'robuuste' wetgeving die de toets der kritiek wél kan doorstaan. Ondertussen zijn SBE, provincie en Groningen Seaports op zoek naar tijdelijke oplossingen.

'Het zou kunnen door te salderen, door te kijken waar er ruimte is bij bestaande bedrijven in de emissie van stikstof die ik kan gebruiken voor nieuwe activiteiten.'

'Kromme situatie'

'Het ontbreken van wetgeving zorgt voor onzekerheid', stelt Alting vast.

'En onzekerheid is altijd slecht voor elke innovatie en elke investering. Voor onze klimaatdoelstellingen zijn juist veel innovatie en investeringen nodig. Dat is natuurlijk een hele kromme situatie: Nederland wil koploper zijn als het gaat om CO2 reductie, terwijl je aan de andere kant een situatie creëert waarmee je je in je eigen voet schiet.'

