Lift buiten gebruik na brand in Dijkzichtflat: 'Het is heel erg vermoeiend'

Bepakt en bezakt komen Louise Veldman, haar vriend en de hond de trap af in de door brand getroffen Dijkzichtflat in Delfzijl. Nu de lift niet meer werkt, moeten ze noodgedwongen te voet van en naar de bovenste verdieping.

'Vervelend, het is heel erg vermoeiend', zegt Veldman. Zelf heeft ze last van de knie, haar vriend heeft spierklachten en is astmatisch. 'En de hond heeft ook twee slechte knieën.'

Logeren

Ze gaan logeren bij haar moeder, om niet steeds die trappen op en af te gaan. 'Want de hond moet er ook drie, vier keer per dag uit. We hopen dat er een oplossing komt, want dit is natuurlijk tijdelijk.'

Niet alleen

Ze zijn niet de enigen, ziet verslaggever Martin Drent. 'Er zijn meer bewoners die nu logeren bij vrienden en familie. Sommigen komen met toilettas en kussens naar beneden. Met name de oudere bewoners op de bovenste verdiepingen durven er niet meer te blijven wonen.'

