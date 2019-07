Bijstandsgerechtigden kunnen geen studenten in huis nemen

Bijstandsgerechtigden kunnen geen studenten op kamers nemen met behoud van uitkering. De PvdA in Groningen zag dat wel zitten, maar het is juridisch onhaalbaar.

In de ogen van de PvdA-fractievoorzitter Julian Bushoff zou het plan uitkomst bieden voor zowel de bijstandsgerechtigden als de woningmarkt. 'Een mooie aanvulling op de krappe uitkering én meer studentenkamers', aldus de PvdA'er bij de lancering van het idee.

Te grote juridische risico's

Toch gaat die vlieger niet op. Volgens het gemeentebestuur zijn de juridische risico's te groot en zijn er daardoor meer nadelen dan voordelen. De bijstandsgerechtigde zou de huur, die feitelijk onderhuur is, niet mogen houden.

'Hierbij zouden we over de grenzen van de participatiewet heen moeten gaan. In dit geval achten wij dat niet opportuun', aldus de burgemeester in een brief aan de gemeenteraad.

De PvdA had inspiratie opgedaan in Leiden, daar werd het idee al in praktijk gebracht. Maar de stekker is daar er inmiddels ook uitgetrokken. Ook daar bleek de werkwijze wettelijk toch niet haalbaar. De gemeente Leiden heeft daarom zelf een einde gemaakt aan de proef. Had de gemeente dat niet gedaan, dan zou Den Haag hebben ingegrepen.

