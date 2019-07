Utrechtse huisjesmelker betrokken bij hennepboerderijen Oost-Groningen

Een beruchte Utrechtse huisjesmelker, die eind 2017 overleden is, was betrokken bij minstens acht panden in Oost-Groningen en Drenthe waar twee jaar geleden hennepkwekerijen opgerold werden.

Het gaat om twee panden in Veelerveen,één in Blijham, Bellingwolde, Woldendorp, Assen, Beilen en Delfzijl. De man was berucht in de pandjeswereld. Hij stond regelmatig voor de rechter in Utrecht vanwege conflicten met huurders en de gemeente.

Volgens het Openbaar Ministerie Noord-Nederland en het hennepteam van de politie Noord-Nederland is er in meerdere van zijn panden, verspreid over het land, in het verleden hennep aangetroffen.

Ook het distributiecentrum in Assen dat bij de Oost-Groningse panden hoorde was van hem. De man overleed eind 2017 op 82-jarige leeftijd. Hij wist dat justitie hem vervolgde voor zijn criminele activiteiten in Oost-Groningen.

Kansen Oost-Groningen

Eigenlijk heeft de vastgoedondernemer zijn eigen graf gegraven. Hij wilde zijn imperium uitbreiden en zag kansen in Oost-Groningen. De huizen zijn er goedkoop en er wonen relatief weinig mensen die last hebben van drugsactiviteiten. Steeds vaker ziet het hennepteam dat deze panden worden gekocht in plaats van gehuurd, vanwege de lage prijzen en de hoge opbrengsten van hennep.

Maar de kansen in Oost-Groningen bleken beperkt voor de man. Hij had er geen rekening mee gehouden dat de politie in Noord-Nederland beschikt over een hennepteam dat onder andere onderzoek doet naar de verbanden tussen wietkwekerijen die opgerold worden.

Tips van bewoners

Het onderzoek begon naar aanleiding van tips van bewoners. Het ging om een boerderij in Bellingwolde, waar de politie in april 2017 poolshoogte nam. Daar reden toen ook auto's met kentekens uit het midden van het land. Via deze auto's kwam de politie de Utrechter op het spoor. Hij was eigenaar van deze panden en verhuurde ze aan Abdelhamid B., die eveneens uit Utrecht komt.

2200 wietplanten

Het ging om forse plantages: de buit varieerde van duizend tot 2200 planten per pand. De verhuur per pand leverde de pandjesbaas zo'n 130.000 euro op in een periode van twee jaar. Justitie had er een flinke kluif aan om de financiële administratie van de man in kaart te brengen. Hij heeft nooit een computer gebruikt en schreef al zijn transacties op losse blaadjes.

Abdelhamid B., de kompaan van de ondernemer, moet voorkomen in deze zaak. Hij wordt medeverantwoordelijk gehouden voor wietkwekerijen in Bellingwolde en Blijham. Daarnaast worden nog vier andere verdachten vervolgd voor de hennepzaak. Justitie wil in totaal 1,2 miljoen euro op de verdachten verhalen.

Omdat de pandjesbaas niet meer leeft, vervallen alle strafrechtelijke vervolgingen tegen hem. De vervolging tegen zijn vennootschap vervalt niet, omdat die overgaat naar een erfgenaam. Er is inmiddels een boete van 20.000 euro betaald. De eerste zitting in deze zaak staat eind september gepland.

