Fans kunnen goals verwachten van Benschop: 'Maar ga niet zeggen hoeveel'

'Ik hou ervan om de jongens mee te slepen en ben een echte teamspeler', zegt Benschop als hij klaar is met zijn eerste training in dienst van FC Groningen. 'Ik ben een fysiek sterke spits die de kortste weg naar de goal zoekt', voegt hij eraan toe.

Het had nog even wat voeten in de aarde voordat de transfer, die al een poosje in de lucht hing, helemaal rond was. 'Ik heb na een lange tijd weer normaal kunnen slapen', zegt de aanvaller lachend.

Ik heb Groningen altijd gevolgd en de filosofie van de club spreekt me aan Charlison Benschop - Nieuwe aanvaller FC Groningen

'Mijn gevoel zei Groningen', legt hij uit 'Je wilt aan de ene kant zo snel mogelijk bij de groep aansluiten, maar je weet dat het onderhandelen erbij hoort. Uiteindelijk sta ik hier en ben ik blij.'

'Zie mezelf daar wel tussen'

De club FC Groningen is niet volslagen onbekend voor Benschop, laat hij weten als hem wordt gevraagd naar wat hij weet van zijn nieuwe broodheer.

'Ik heb Groningen altijd gevolgd en de filosofie van de club spreekt me aan. Thuis wordt er altijd aanvallend voetbal gespeeld en het naar voren spelen met omschakelmomenten spreekt me ook aan, ik zie mezelf daar wel tussen.'

Benschop tijdens een trainingsoefeningen op het trainingskamp in Norg (Foto: Stefan Bleeker/RTV Noord)



De lijntjes tussen Benschop en FC Groningen bleken bovendien een stuk korter dan menigeen in eerste instantie zou verwachten. 'Wouter Gudde (algemeen directeur FC Groningen, red.) was mijn aanvoerder toen ik bij RKC speelde', zegt de aanvaller, gevolgd door een brede grijns.

Doelstelling

Voor komend seizoen heeft Benschop wel in zijn hoofd hoeveel doelpunten hij voor de Trots van het Noorden wil maken. 'Maar ik ga niet zeggen hoeveel, dat is in het verleden al een paar keer misgegaan, haha! Ik doe gewoon mijn best en dat wordt uiteindelijk vanzelf uitbetaald.'

Lees ook:

- FC Groningen haalt spits Charlison Benschop