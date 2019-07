LTO gaat mogelijk in beroep tegen Fipronil-uitspraak

'Het is een drama voor de betrokken pluimveehouders.' Dat zegt Carla van der Spek uit Houwerzijl over de uitspraak van de rechtbank in Den Haag over de Fipronil-crisis van twee jaar geleden.

Van der Spek is lid van de Vakgroep Pluimveehouderij van boerenorganisatie LTO Nederland.

De rechtbank vindt dat de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) niet laks heeft opgetreden voor en tijdens die crisis, en ook niet dat de pluimveehouders te laat zijn ingelicht.

Bloedluis

Het draait in deze zaak om het middel Fipronil, dat wordt gebruikt om de stallen voor leghennen te ontdoen van bloedluis. Het middel is verboden in Nederland.

Toch werd het gebruikt door de bedrijven Chickfriend en Chickclean, die door tientallen pluimveehouders werden ingeschakeld om stallen schoon te maken. De boeren waren er niet van op de hoogte dat de bedrijven een middel gebruikten waarin Fipronil was verwerkt.

Schade

In het najaar van 2016 kreeg de NVWA signalen binnen over mogelijke misstanden. Er volgden onderzoeken, en pas in de zomer van 2017 werd de sector ingelicht.

Uiteindelijk moesten miljoenen kippen en eieren worden vernietigd, omdat ze volgens de overheid een gevaar vormden voor de volksgezondheid.

Het totale schadebedrag wordt geraamd op een bedrag tussen de 65 en 75 miljoen euro. De pluimveesector vindt dat ze veel eerder had moeten worden ingelicht over mogelijke misstanden, omdat daarmee veel schade had kunnen worden voorkomen.

Niet onrechtmatig

Maar volgens de rechtbank heeft de NVWA niet onrechtmatig gehandeld, en is het bovendien de plicht van de pluimveehouders om te controleren wat er in hun stallen gebeurt.

Hoger beroep

Carla van der Spek verwacht dat met deze uitspraak de kous nog niet af is. 'LTO Nederland is met een aantal advocaten aan het onderzoeken of het zinvol is om hoger beroep aan te tekenen tegen deze uitspraak'.

