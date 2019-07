Woningcorporaties en NAM trekken stekker uit versterkingsproef

Het project is een proef en loopt sinds augustus 2015. De bewoners zijn woensdagmiddag op de hoogte gesteld.

Het project wordt afgeblazen omdat de woningen voldoen aan de veiligheidsnormen uit de nieuwe versterkingsaanpak. In de afgelopen vier jaar zijn zo'n zeshonderd woningen aangepakt. De rest staat nog in de wachtstand.

Gedwongen huwelijk

Reden voor de woningcorporatie en de NAM om een eind te maken aan een gedwongen huwelijk. Toch had directeur Hilde van Ree van het Groninger Huis het niet willen missen. 'Het was nooit saai en de weg was soms hobbelig, maar we hebben ook veel geleerd.'

De huizen werden versterkt met de zogenoemde 'theemutsmethode'. Dat houdt in dat de binnenkant van de huizen blijft staan en dat de buitenste schil wordt vervangen en aardbevingsbestendig wordt gemaakt. Daarnaast zijn ze nul-op-de-meter gemaakt.

We hebben de klus flink onderschat, maar we hebben er ook veel van geleerd Hilde van Ree-directeur Groninger Huis

Onderschatting

Het project bleek een lastige klus waaraan alle partijen zich aan hebben vertild. In eerste instantie werd gedacht dat de bewoners tijdens de werkzaamheden in hun huis konden blijven of op z'n minst hun spullen konden achterlaten. Maar dat leverde onhandige situaties op, waarop werd besloten de huurders tijdelijk toch in een wisselwoning te plaatsen.

Ook werd gedacht dat het mogelijk was om een huis binnen acht weken te versterken. En aan de communicatie naar de huurders toe schortte ook het een en ander. 'We hebben de klus flink onderschat', geeft Van Ree toe. 'Maar we hebben er ook veel van geleerd. De bewoner staat nu echt voorop.'

Mislukt?

Sommige betrokken aannemers zijn niet verbaasd dat de stekker eruit is getrokken. Volgens hen was de proef gedoemd te mislukken omdat die te ambitieus was.

Toch wil directeur Peter Heeswijk van Wierden en Borgen niet spreken van een mislukte proef. 'Het was ook een unieke situatie', zegt hij. 'We hadden geen handleiding klaarliggen. En de proef was ook bedoeld om lessen te leren en dat hebben we gedaan.'

Resultaten

Bovendien benadrukken Van Ree en Heeswijk dat door de proef de afgelopen jaren toch zeshonderd woningen zijn versterkt. 'Ook al ging dat langzaam', zegt Van Ree. Het zijn resultaten die volgens hen door anderen niet zijn geboekt.

Afkoopsom

Om het huwelijk met de NAM te beëindigen hebben de corporaties een afkoopsom gekregen. Hiermee worden de 769 huizen die nu niet meer versterkt worden nog wel verduurzaamd en verbeterd.

In totaal is er 20.000 euro per woning beschikbaar om die klus de komende vijf jaar te klaren. De rekening wordt gedeeld door het gasbedrijf en de corporaties. Van Ree: 'We gaan met de bewoners om tafel om samen een plan te maken hoe we hun woning kunnen verbeteren.'

De overige woningen die nog wel onveilig zijn, komen aan de beurt tijdens de reguliere versterkingsoperatie.

